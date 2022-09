Quale Dea dell’Antica Grecia sei secondo il tuo segno zodiacale?

Le stelle oggi ci rivelano quale Dea Greca saresti secondo le caratteristiche del tuo segno zodiacale.

Una dea simboleggia quell’energia in grado di potenziare le nostre abilità femminili. Le dee greche sono donne con abilità speciali. Proprio come una dea, ciascuna donna dello zodiaco eccede in qualcosa e ha delle abilità specifiche. Facendo un paragone le stelle sono in grado di collegare ad ogni segno la sua Dea rappresentativa.

Se sei affascinato dalla mitologia e dalle divinità, oggi ti rivediamo qual è quella che più ti rappresenta tra tutte le Dee Greche, scoprirai anche quale energia femminile prevale in te.

Dimmi di che segno sei e ti dirò che dea greca saresti

Nella mitologia greca prevaleva una religione politeista che ha sempre ispirato la letteratura, l’arte e la cultura. Di questa epoca fanno parte miti e leggende che cercano di dare una spiegazione alle origini del mondo così come alle relazioni umane. L’astrologia oggi si interseca con questo mondo e ci rivela quale dea greca rappresenta ciascun segno zodiacale in modo da permettere a ciascun segno di riconnettersi con le energie di questa Dea e sfruttarle a proprio vantaggio.

Probabilmente visitare il mondo mitologico ricco di simbolismo potrebbe essere un ottimo modo per aiutarci a comprenderci meglio e focalizzare il nostro potere femminile.

Sei pronta a scoprire quale Dea Greca saresti?

Ariete, Nike

La Dea Niki ama la competizione, è una vera guerriera e anima tutti coloro che hanno uno spirito battagliero proprio come i nativi dell’Ariete.

Toro, Afrodite

Afrodite è la Dea greca che simboleggia la bellezza, l’amore e il desiderio carnale e il Toro è governato da Venere il pianeta dell’amore e della passione. La dea Afrodite è passionale ma sa perfettamente come amare, come prendersi cura dell’altro, come connettersi con lui, come capirlo e soprattutto come riaccendere l’amore.

Gemelli, Iris

Iris è la dea greca della comunicazione, era la dea che garantiva una comunicazione fluida e d’effetto. Il Gemelli è un grandissimo comunicatore e anche una abilissimo persuasore, i nativi di questo segno sanno come far arrivare agli altri il proprio messaggio e sanno come convincerli a fidarsi di loro.

Cancro, Demetra

Demetra è una dea molto forte in grado di nutrire tutto il mondo. Non a caso è la dea legata alla famiglia. Il Cancro è un segno molto sensibile ed empatico che si prende cura delle persone che ama in un modo impeccabile, tra i suoi maggiori obiettivi spicca la tutela e la protezione della sua famiglia.

Leone, Eros

Eros è una dea che brillava di luce propria e amava sentirsi importante, amava i complimenti proprio come il Leone. Il Leone è un nativo coraggioso, inarrestabile, la sua determinazione lo rende un segno che colleziona vittorie e successi.

Vergine, Hestia

Hestia è la dea greca protettrice della casa e della famiglia. Il segno della Vergine in effetti è organizzato, sempre pulito ed ordinato perché sa che questa atmosfera rende la casa molto più accogliente. È uno sforzo che vale la pena di compiere per il benessere di tutti.

Bilancia, Themis

La dea Themis è associata alla giustizia, alla legge e all’ordine divino. La bilancia è un segno che ricerca costantemente un equilibrio, è un grande oratore e soprattutto un grandissimo pacificatore che proprio come la Dea Themis, riesce a fare giustizia e ad emettere verdetti assolutamente equi.

Scorpione, Persefone

La Dea Persefone è la figlia di Demetra ed era una fanciulla molto dolce di innocente. Un giorno però venne rapita e fu costretta a sposarsi, questo la costringe a perdere anche la sua innocenza e a vivere nel dolore. Persefone è riuscita però a trasformare questa bruttissima esperienza diventando la Dea degli Inferi e quindi è passata dall’essere vittima all’essere carnefice. Lo Scorpione è un segno tenebroso, di natura è buono ma non ammette cattiveria e tradimento, se subisce del male non perdona e trova il modo di vendicarsi.

Sagittario, Artemide

La Dea Artemide è la protettrice della natura e delle foreste, esattamente come il Sagittario era una donna indipendente che amava l’avventura, impossibile da domare. Il Sagittario si sente soffocato se qualcuno lede la sua libertà, come lui anche Artemide difendeva la sua libertà a costo di tutto.

Capricorno, Hera

La dea Hera era la moglie di Zeus, rispettata e temuta perché poteva scatenare un putiferio nel momento in cui si arrabbiava. Zeus era solito tradirla e questa infedeltà faceva scatenava l’ira di Hera. Il nativo del Capricorno è un segno molto laborioso e spesso si aggiudica posizioni di potere. E’ un segno molto influente e rispettato ma spesso dimentica di ritrovare la sua calma interiore e allenare il suo autocontrollo.

Acquario, Athena

La dea Atena era diversa e non aveva paura di rivelarsi. Era una dea battagliera e era pronta a tutto per difendere i suoi principi proprio come l’Acquario un segno che trova molte ragioni per battersi ma lo fa con saggezza e soprattutto con immensa intelligenza.

Pesci, Psiche

La dea Psiche è la dea dell’anima, è la dea più profonda ed amorevole, proprio come nativo del Pesci. Psiche è la moglie di Eros, il Dio dell’amore, ma prima di poter coronare questa unione ha dovuto affrontare molte difficoltà. Proprio come la dea Psiche non ha mai mollato anche il nativo del Pesci è un segno che crede fermamente nell’amore, non dimentica mai di attingere alla sua grandissima forza interiore e di confidare nell’amore che ha tutte le risposte, basta solo ascoltarlo.