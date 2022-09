Test dell’happy ending: siete destinati a stare insieme per sempre?

Il test dell’happy ending ci dirà se siete destinati a stare insieme per sempre. Vuoi scoprire se vivrete per sempre felici e contenti?

Le fiabe, dopotutto, finiscono quasi tutte in questa maniera.

Il principe e la contadina, il povero e la figlia dell’imperatore finiscono per vivere felici e contenti e neanche per un paio d’anni: proprio per sempre!

Per questo motivo, quindi, oggi abbiamo pensato di proporti un test di coppia… veramente da fiaba. Ti va di provarlo insieme a noi?

Test dell’happy ending: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri se starete insieme per sempre

Tutti, chi più e chi meno, vogliamo sapere una cosa dalla vita.

Staremo insieme per sempre con il nostro partner?

La vita stessa, infatti, ci fa capire che è facile possa succedere qualcosa, anche dopo vent’anni di relazione, capace di cambiare gli equilibri in tavola.

Ci sono persone che sembrano fingere per tutta la vita e che rivelano solo troppo tardi la loro vera natura. Ci sono persone che incontrano “la persona giusta” quando ormai sono già sposati ed anche persone che evitano assolutamente di essere oneste con sé stesse a riguardo.

(Forse fanno parte proprio della classifica dei segni zodiacali che mentono sempre a sé stessi e agli altri).

In ogni caso, il problema rimane sempre lo stesso: tu ed il tuo partner starete insieme per sempre?

Il test dell’happy ending ci svelerà il tutto e, qualora il responso non debba essere positivo come sognavi, puoi sempre provare il test su chi lascerà per primo nella coppia.

Non male, no?

Allora, dicci subito che cosa hai visto nell’immagine che ti abbiamo proposto qui sopra. Ecco i responsi!

hai visto prima le bolle di sapone : leggere, meravigliose, capaci di farci tornare bambini.

Le bolle di sapone sono la prima cosa che hai visto nell’immagine di oggi, del test dell’happy ending. Ehi, niente di male in questo: dopotutto sono veramente meravigliose!

La loro leggerezza e bellezza rappresenta una libertà meravigliosa ed un mondo sempre pronto a cambiare. Purtroppo per noi, però, sta anche a significare che, molto probabilmente, tu ed il tuo compagno non avrete l’happy ending che hai sempre sognato!

Evidentemente sei una persona che ha ancora bisogno di crescere e che, soprattutto, ha ancora voglia di crescere. Crescendo (poco importa quanti anni si hanno sulla carta d’identità), si cambia e cambiando ci si allontana. O tu ed il tuo partner crescerete insieme oppure potete dimenticarvi i… e vissero felici e contenti!

Una è abbracciata all’altro, a cavalcioni su di lui. L’altro, invece, sta soffiando dentro la bolla, nel tentativo di mandarla sempre più in alto.

Insomma, i due che si trovano nella bolla sembrano avere proprio tutte le intenzioni di rimanere insieme per sempre. Ma nel nostro test di oggi cosa significherà vedere questo elemento?

Principalmente che sei una persona che ha sicuramente una concezione molto bella dell’amore. Credi che ci sia bisogno di lavoro di squadra e che tutti debbano fare la propria parte per stare insieme.

L’unica cosa che ti vogliamo chiedere è: il tuo partner la pensa alla stessa maniera? Sei sicuramente pronta per una storia da “per sempre felici e contenti”. Essere pronta solo tu, però, non basta!

Quello che hai visto nel test dell’happy ending, infatti, è l’elemento più “ancorato” al suolo, quello che parla di stabilità e di voglia di futuro.

Insomma, c’è una buona (se non ottima) probabilità che tu ed il tuo partner siate veramente destinati a stare insieme per sempre!

Non vogliamo ovviamente fare previsioni che non si avvereranno ma solo poche, pochissime, persone vedono le case. C’è una motivazione ed è che, spesso, sono pochissime le persone che rimarranno davvero insieme per sempre!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.