Per abbinare il verde ispiriamoci ad Alessia Marcuzzi ed al suo nuovo look

Colore di capelli più scuro, pausa dalla tv ed il bellissimo sorriso di sempre. Alessia Marcuzzi si racconta sulla sua pagina Instagram anche attraverso momenti di quotidianità in casa e fa il pieno di like. Copiamo il suo outfit green.

Il colore scelto dalla nostra vip odierna era associato solo ed esclusivamente alla speranza ed alla natura ma, negli ultimi tempi, lo si è accostato, per forza di cose, alla sostenibilità. Restiamo in ambito fashion e cerchiamo di capire quando portarlo e come abbinarlo.

Si può puntare su un total look verde o su maglia e scarpe open toi come fa Alessia. Il punto è che, soprattutto in questo periodo, è un’ottima idea.

Puntiamo sul verde con semplicità come Alessia Marcuzzi

Con un paio di jeans basic o con una gonna lunga e morbida, ecco che il pull verde di La Redoute Collection farà la sua bella figura. Oltre ad essere un modello che potremo indossare per anni, è attualmente scontato a 23,09 euro quindi meglio approfittarne.

Visto e considerato che fa ancora caldo (nonostante oggi sia il primo giorno d’autunno), comprare un top corto con spalline sottili ed incrocio sul torace non sembra un’idea poi così assurda, anzi! La proposta di Even & Odd (scontata su Zalando del 20% a soli 11,24 euro) sembra fare al caso nostro. Con le nostre sneakers preferite ed una borsa rigida che riprenda le linee particolari (tipo la Hourglass di Balenciaga) l’outfit sarà da cover.

Riguardo alle calzature, tra le tendenze del momento che, come abbiamo visto, ritroveremo nella primavera- estate 2023, ecco le slingback di Zara. Verde smeraldo con tacco mini in tessuto, scollo quadrato e punta classica, sono versatili quindi sì sia con abitino chic che con pantaloni a palazzo e jeans. Il prezzo è di 49,95 euro e sono disponibili anche in fucsia.

È di Asos Design l’abito verde kaki attillato, in pizzo a girocollo, maniche lunghe e chiusura lampo nascosta sulla schiena. Ha uno spacco accennato e va assolutamente portato con i tacchi alti. Costa 97,99 euro.

Per chi ama queste tonalità e per chi le proverà per la prima volta, la certezza è quella di distinguersi dal blu e dal nero che solitamente ci circondano sia al lavoro che nelle serate mondane. Non resta altro che lanciarsi e vedere come va.

Silvia Zanchi