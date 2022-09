Addio alle occhiaie in 10 minuti, basta fare questa semplice cosa

Vuoi sbarazzarti delle tanto odiate occhiaie? Abbiamo noi la soluzione: basta seguire attentamente questi passi.

A quante di noi è capitato di avere delle orribili borse sotto gli occhi? Sappiamo come queste possano essere fastidiose e poco estetiche, riuscendo a cambiare completamente il nostro aspetto e facendoci sembrare più stanche e meno giovani.

Quando si tratta di eliminare le borse sotto gli occhi, in generale possiamo dire che ci sono due opzioni: risolvere il problema o mascherarlo. Spesso e volentieri ricorriamo al make up, ma si tratta di una soluzione temporanea. Quindi la domanda sorge spontanea: se non si vuole ricorrere al bisturi, come si può fare per sbarazzarsi delle occhiaie?

Come eliminare le occhiaie in modo naturale

Le occhiaie sono a dir poco insopportabili. Nessuna di noi vuole dare l’impressione di essere stanca o stressata, anche se effettivamente lo è. Ma a volte, anche con tutta la crema per il contorno occhi e il correttore di questo mondo, le borse rimangono al loro posto. Però, come accennato in precedenza, ci sono alcuni ingredienti a cui puoi ricorrere per sbarazzarti delle occhiaie. Sono rimedi ovviamente naturali, quindi il loro utilizzo e semplice e rapido. Scopriamo insieme come procedere.

Uno dei rimedi naturali che ti proponiamo è l’utilizzo dell’aloe vera, una pianta che contiene una sostanza gel all’interno. Viene utilizzata per scopi medici, come il trattamento di diverse condizioni di salute e l’alleviamento di irritazioni e ustioni della pelle. Contiene un insieme di vitamine, minerali e antiossidanti che stimolano le difese dell’organismo. Considerato un antiossidante naturale, l’aloe vera offre anche molti benefici per la pelle. Infatti, può essere utilizzato anche per eliminare la tanto odiate occhiaie. Per quanto riguarda il suo utilizzo, basta prendere una piccola quantità di prodotto e procedere massaggiando l’area interessata fino a quando il gel non si sarà completamente assorbito.

In alternativa, c’è un altro ingrediente a cui puoi ricorrere: il bicarbonato di sodio. Se decidi di usare questo ingrediente, ti spieghiamo qui di seguito come procedere. Innanzitutto, inizia mescolando uno o due cucchiaini di bicarbonato di sodio e acqua in una ciotola. Applica quindi la pasta usando il dorso di un cucchiaio e spalmala sulla zona sotto gli occhi. Attenzione, ricordati di spalmarla e non strofinarla, in modo da evitare di irritare le occhiaie. Infatti, queste possono peggiorare se si irrita la pelle. Attendi 5-10 minuti finché la miscela non si asciuga. Per rimuovere poi il bicarbonato, puoi usare un panno bagnato o delle salviette.