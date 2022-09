Test: dimmi cosa vedi e ti dirò se sei felice o fingi di esserlo

Il test di oggi ti svelerà se sei felice o se fingi di esserlo. Per scoprirlo devi solo dire cosa vedi in questa immagine.

I nostri test della personalità nascono per intrattenerti ed allietare le tue giornate eppure sono un ottimo mezzo per aiutarti a conoscerti meglio e farti scoprire molti aspetti di te stesso. Il test di oggi ti rivelerà il livello della tua felicità è il grado di soddisfazione nella tua vita attuale.

Questo test della personalità utilizza delle immagini per scovare dettagli della propria personalità e quindi pensieri ed emozioni che ci governano. Spesso ciò che attrae la nostra attenzione è intimamente legato al nostro subconscio e rivela molte informazioni di noi.

Dimmi cosa vedi e ti dirò se sei felice o se fingi di esserlo

Per fare questo test impiegherai pochissimi secondi del tuo prezioso tempo. Tutto quello che devi fare è osservare l’immagine e dirmi cosa hai visto prima: il clown, gli edifici o la luna?

La tua risposta rivela quanto sei felice e ti farà riflettere sul concetto di felicità.

Sei pronto a fare il test? Guarda l’immagine che segue solo per alcuni secondi, non guardarla troppo lungo. Guardala e poi chiudi gli occhi e raffigurala mentalmente. Vedrai che la tua attenzione ricadrà sull’aspetto predominante dell’immagine che ha catturato la tua attenzione.

Soluzione del test

Se hai visto prima il clown

Se hai notato subito il clown significa chi sei una persona che fa dipendere la sua felicità dalle emozioni che prova e anche dalle responsabilità che si assume, motivo per il quale agli occhi degli altri risulti essere una persona bipolare. Ovvio che proviamo ogni giorno emozioni diverse e persino contrastanti, dipendentemente dagli eventi che si manifestano. Se non si è in grado di praticare un distacco dalle proprie emozioni queste incideranno sul nostro umore. Tu non sei una persona veramente felice, la tua felicità è fluttuante.

Se hai visto prima gli edifici

Se hai visto gli edifici significa se che sei una persona che fa dipendere la sua felicità dagli obiettivi raggiunti. Se ti prefiggi degli obiettivi e li raggiungi sei felice altrimenti ti senti triste scoraggiato e demotivato. La felicità non può dipendere dai tuoi obiettivi, dovresti imparare a scindere le due cose perché così facendo sei felice a momenti alterni.

Se hai visto prima la luna

Se è la luna che ha attirato la tua attenzione significa che sei una persona perfezionista. Tendenzialmente positiva, necessiti continuamente di avere il controllo su tutto, sia nelle tue relazioni che professionalmente, questo ti impedisce di goderti la vita e ciò che di bello ha da offrirti e lega troppo la tua felicità al concetto di perfezione.

Essere felici davvero e profondamente significa scindere la felicità dalle nostre priorità ed è molto difficile farlo. Ad esempio se sogni di coronare il tuo sogno d’amore non sarei felice fin quando non troverai l’amore della tua vita e molto probabilmente fino a quando non sarai davvero felice non sarai aperta a fare questo grande incontro.