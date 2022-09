Sta arrivando il primo weekend autunnale e tu sei un amante della stagione? Fai il test della personalità per capire come conquistare la tua crush!

Se invece non ami la stagione e non tolleri l’arrivo del primo freddo tipico dei weekend autunnale, non temere sei sempre nel posto giusto: questo test della personalità ti sarà di grande aiuto! L’obiettivo è conoscere al meglio sé stessi, soprattutto quando si vuole fare colpo con una persona speciale. Con l’analisi di oggi approfondirai i tuoi gusti personali, ma scoprirai anche dei lati nascosti di te che possono fare la differenza.

Ci stiamo avvicinando al primissimo weekend autunnale a tutti gli effetti, e non ce lo dice solo il calendario, ma anche l’abbassamento delle temperature. Il caldo afoso dell’estate con la sua brezza profumata, lasciano spazio ad un nuovo periodo dell’anno ricco di fascino.

Non tutti sono amanti del periodo, ma cara amica può davvero darti tante soddisfazioni, sai perché? La ragione principale sta nel fatto che si tratta di un periodo di nuovi inizi. Le energie ricaricate dall’estate rientrano in azione e si dirigono verso i tuoi sogni più grandi. Si riprende il lavoro o lo si cambia, oppure si comincia un nuovo percorso di vita, non importa: abbraccia la novità come se fosse già parte di te.

Se ti piace l’autunno ci intendiamo, ma se non ti piace questo momento ti consigliamo di accettarlo così per com’è senza fronzoli. Con questo non vogliamo che ti piaccia per forza, ma che inizi a lavorare su te stessa per trovare la chiave giusta e vivere serenamente ogni momento della tua vita.

Le opzioni qui sopra condivise fanno parte del nostro quesito. La domanda che stiamo per farti è tanto semplice quanto scontata: come passerai il primo weekend autunnale? Oppure come ti piacerebbe passarlo?

Inizia a fantasticare, perché ragionare, riflettere, immedesimarsi e avere delle aspettative sono processi che a volte vengono meno nel nostro modo di vivere. Ci fermiamo solo per lavorare, e curare sé stessi diventa un miraggio. Comincia così, con un test della personalità rapido e divertente.

L’opzione A stuzzica la fantasia di chi ama scatenarsi: il fine settimana vai a ballare! La situazione è sempre giusta, perché ciò che ti piace è metterti in gioco e lasciarti andare in compagnia delle persone che ami. Vivi ogni beat suonato dalla console, e ti piacciono i drink!

Invece, la seconda possibilità B è per chi ha una relazione stabile oppure la desidera: ti piacerebbe una cenetta romantica? L’autunno è una stagione molto romantica, perché anche il modo di vestirsi influenza le situazioni. La brezza improvvisa potrebbe trovarti impreparata, menomale che c’è il tuo lui/lei pronto a prestarti la giacca!

Infine, l’ultima scelta la C ricade in chi non ce la fa proprio a scaricare la tensione se non con una bella serie tv e pop corn! Sei l’emblema di quello che amano fare i nerd, e lo sei anche tu, ne vai fiera! Niente potrà scomodarti, perché tv, pigiama e stuzzichini non mancano, meglio se puoi farlo in compagnia.

Allora, che situazione tipo scegli? Sono condizioni abbastanza comuni, ma è proprio in queste scene quotidiane che puoi trarre qualcosa di “latente” presente in te. Magari aspetti solo lo sprint giusto per ottenere ciò che desideri: un appuntamento!

Risultato del Test personalità, arriva il weekend autunnale!

Eccoci qui, cara amica stai aspettando il risultato del test della personalità? Ebbene, dovrai pazientare un altro po’, perché ti sottoponiamo un altro quesito. Nel rispondere alla domanda precedente hai fatto riferimento a qualcosa che vorresti fare o che fai di solito? Se hai risposto tenendo presente che è il tuo weekend tipo la tua seconda scelta ricade nell’opzione A. Se invece è un sogno che hai paura di realizzare seleziona B. Infine se è qualcosa in programma, e sei pronta per cambiare scegli C. Perché un’altra domanda? E’ questa quella che ti darà risultato e consiglio per conquistare la tua crush!

Cara amica, te lo stavi dimenticando? L’obiettivo è conquistare la persona che fa battere il tuo cuore! Non dovrai cambiare te stessa, ma potenziare e valorizzare al massimo le tue qualità e migliorarne delle altre. Insomma, accetta questa situazione come una sfida personale. Non dovrai vincere per forza, ma mettere in campo la tua energia migliore!

Allora, come ti sei immaginata in questo test della personalità del primo weekend autunnale? Guarda che è un momento particolare dell’anno, anche se non ti piace. La carica energetica è potente, e tu devi sfruttarla a tuo favore.

Se hai risposto più o meno così A/A- A/B- A/C, rientri nella prima categoria di personalità: sei un fuoco indomabile, ma sai essere anche lunatica! Con questo non affermiamo che tu sia solo capace di scatenarti, ma proprio come la fiamma la tua energia alcune volte è al top, ma in altre situazioni è debole. Lo è quando si scatena, ma questo avviene quando l’uscita ti va a genio. Eri un’amante delle discoteche e crescendo è venuta meno questa serata tipo? Oppure vuoi buttarti nella mischia perché non lo hai mai fatto? Consiglio: in qualsiasi caso sia, se il tuo cuore dice che ti piace questo, fallo. Ricominciare è difficile come iniziare, prenditi il tempo che ci vuole, lasciarsi andare è come andare in bicicletta, ce la farai.

Mentre se la formula della tua risposta è in questo modo B/A- B/B- B/C allora sei nel secondo gruppo: la tua personalità è sensuale, dolce e complicata! Ebbene, sei proprio quel tipo di persona ricca di sfumature, che non vede tutto bianco o nero, ma trova sempre una verità nel mezzo. Questo non significa che tu non sia in grado di scatenarti come l’amica sopra, ma preferisci le situazioni di intimità, quelle nelle quali uno sguardo vale più di mille parole. E’ un po’ che non passi una serata così? Non temere, non sei tu né le stelle avverse, è la vita! Più tempo aspetti maggiore sarà la felicità in arrivo. Consiglio: imparare a non buttarsi giù quando le aspettative sono alte non è facile. Prima di vedere una situazione negativa, segui il tuo cuore, agli errori si può rimediare, ad un rimpianto no.

Infine, se le scelte sono state le seguenti C/A- C/B- C/C sei in un girone particolare, quello di una personalità stravagante a modo suo, ma che ama la comodità. Sei una persona fuori dagli schemi, ma questo non significa che ti piaccia fare cose folli, ma che vai al contrario di quello che fanno tutti, perché? Ti piace così. Decisa e forte in apparenza, nascondi delle insicurezze che nascondi, ma che vorresti prima o poi confessare per eliminarle una volta per tutte. Consiglio: mettiti in gioco un po’ di più, non cambiare la tua natura, stravolgi qualche abitudine, alla fine ti piacciono le cose un po’ diverse dalla massa, no? Fatti conoscere per il tuo inconfondibile stile!

Ti è piaciuto il test della personalità da fare all’arrivo del primo weekend autunnale? Segui questi consigli, ti avvicineranno al tuo obiettivo: stare con crush! Se ti sei divertita, ci vediamo al prossimo, soprattutto facci sapere se hai avuto successo con la persona che ti piace, ci teniamo alla successo dei nostri lettori.