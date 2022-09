È l’accessorio del momento, e dovrai indossarlo così!

L’accessorio del momento è divertente, colorato e maxi! Di quale stiamo parlando? E in quale look bisogna indossarlo? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà tutti i segreti del fashion e le tendenze del futuro!

Ogni look che si rispetti non può mancare di accessori, perché questi sono la ciliegina sulla torta di ogni nostro outfit! Completano l’abbinamento e conferiscono un tocco di stile in più, di personalità e unicità. Per questo motivo conoscere le tendenze in fatto di accessori è importantissimo. Ad esempio, quale sarà l’accessorio del momento, quello che ci accompagnerà per tutto il prossimo anno? Scopriamolo!

Diventa sempre più chiara la direzione del fashion in generale: realizzare capi unici che riescano ad esprimere al 100% le personalità di chi indosserà. Tutti i brand di lusso, nonostante le divergenze stilistiche, hanno in comune una caratteristica: esprimere unicità!

E per fare ciò sono indispensabili loro: gli accessori. Qualsiasi look, anche quello migliore, senza accessori risulta freddo e senza personalità.

Noi che siamo delle perfette fashion victim conosciamo bene l’importanza degli accessori per avere un look al top, e per questo motivo non possiamo farci sfuggire nessuna novità!

Ad esempio, quale sarà la tendenza dell’autunno 2022? Quale sarà l’accessorio del momento? Scopriamo tutti i dettagli di stile in questa guida targata CheDonna!

L’accessorio del momento è questo: la collana! Maxi, multiple, colorate e scultoree! Anche sul look più semplice non potrai non indossarla!

Le collane sono sempre state presenti nella moda, e noi abbiamo sempre conservato nel nostro portagioie i modelli preferiti. Da quest’anno però i modelli di collane di tendenza saranno diversi da quelli che siamo solite indossare. Saranno vistose e maxi, e saranno il punto forte dei nostri look!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo l’accessorio del momento, quali sono i modelli da avere e come indossarli:

il segreto è stato svelato, l’accessorio del momento è la collana. Ma non il modello che siamo solite indossare, ma maxi, vistoso e al limite del pacchiano. Per Chanel il trend è quello di indossare fili di collane sovrapposti l’uno sull’altro. Da abbinare ad una giacca classica in tweed. Dolce & Gabbana segue questo trend, ma abbina anche orecchini maxi, per uno stile esagerato ma sempre sofisticato. Per Roberto Cavalli non possono mancare le catene, anche queste maxi modello choker. Versace invece punta sulla tipologia di collana a cascata, ossia indossare più collane diverse in maniera alternata. La prima più stretta fino all’ultima a ciondolo.

Ogni brand ha la propria visione in fatto di accessori, ma una volta scelta la collana che fa per noi, come indossarla?

generalmente quando abbiamo accessori molto importanti per non sbagliare cerchiamo di realizzare look semplici, composti da capi semplici. Evitiamo le fantasie e se possibile realizziamo outfit monocromatici! In questo modo gli abiti che indossiamo andranno in aiuto all’accessorio, rendendolo il pezzo forte del nostro outfit! A proposito, Il trucco geniale per portare 3 collane ad effetto “cascata” senza farle annodare!

Vi è piaciuta questa guida di stile? Allora dovrete attendere la prossima per scoprire tutte le novità dal mondo del fashion, e non solo!