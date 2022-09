Non buttare le tue vaschette di plastica, riciclale così, il risultato è stupefacente

Se hai in casa delle vaschette di plastica che non usi più, stai tranquilla: puoi riutilizzarle in questo modo, così da non doverle buttare.

L’inquinamento da plastica è un problema serissimo, che non può e non deve essere preso sotto gamba.

Per capirne la portata, basti pensare che nel mondo il 37% di questi rifiuti non è affatto gestito oppure è gestito male.

Cosa significa? Che resta in natura. E così facendo inquina la terra, i mari, i fiumi e così via.

La plastica che non viene smaltita, non sparisce nel nulla da sola, si rompe in minuscole parti che restano nell’ambiente.

Per renderti conto della portata del problema, sappi che mediamente una bottiglietta di plastica impiega circa 500 anni per scomparire, ma non è neanche chiaro se poi alla fine arrivi ad una degradazione completa al 100%, oppure trascorso quel lasso di tempo restino ancora dei microframmenti.

Detto ciò, cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo? In primis dovremmo cercare di riutilizzare ciò che apparentemente non ci serve, oppure di riciclarlo.

La differenza tra i due concetti è fondamentale (e non è neanche sottile come si pensa): nel primo caso, usiamo qualcosa che ancora non è diventato un rifiuto, nel secondo caso invece qualcosa che lo è già.

Una cosa che possiamo fare senza alcun tipo di problema è riciclare le vaschette di plastica che non usiamo più. Come? Ecco alcuni semplicissimi metodi.

Come riutilizzare le vaschette di plastica

Riciclare le vaschette di plastica – ad esempio, quelle della frutta – che non usiamo più è davvero semplicissimo.

Le strade che si aprono davanti a noi sono davvero tantissime. In primis, una cosa che possiamo fare è renderle dei portaoggetti. Possiamo in sostanza usarle per mettere al loro interno oggetti vari che non sappiamo come conservare.

Un’altra alternativa è incollare sopra una fettuccia di plastica (così da riutilizzare anche questa): in questo modo otterrai un contenitore che potrai appendere al rubinetto della tua cucina per contenere le spugne che usi per lavare i piatti. E ancora, possiamo usarla per contenere i rotoloni di carta igienica.

Ma non finisce qui, perché possiamo rendere la nostra vaschetta di plastica un porta gioielli.

Come? Poniamo al suo interno dei pezzi di cartone (che possiamo decorare come vogliamo per poterli rendere anche esteticamente carini), che useremo come separatori ed il gioco sarà fatto.

Inoltre, se hai bambini piccoli in casa, potresti trasformarla in un salvadanaio. Come? Ritaglia una linea dal coperto (che sarà la fessura dentro cui si andranno a mettere le monetine) e rivesti tutto con una stoffa dipinta a piacere.

Un’altra idea necessita di una serie di vaschette tutte uguali tra loro, ma senza coperchio. Dovremo prendere uno scatolone di cartone, eliminare uno dei lati più larghi e incastrarle al suo interno mettendole una sull’altra.

Fatto ciò, dovremo decorare a nostro piacere sia lo scatolone che le vaschette, avendo cura di aggiungere sui lati corti delle vaschette in bella vista delle palle di polistirolo, che andremo comunque a decorare.

Queste ultime fungeranno da pomello: in questo modo avremo ottenuto una cassettiera in pochissime mosse.

Se poi hai in casa delle bottiglie di vetro dei pelati che non usi più, sappi che puoi riutilizzare tranquillamente anche quelle.

In ogni caso, la cosa importantissima è ricordarsi di cercare di non gettare quello che può ancora servire.