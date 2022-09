Test del blocco emotivo, questa immagine ti dirà come liberarti

Questo test della personalità cercherà di scrutare i tuoi blocchi emotivi dimmi cosa vedi nell’immagine e ti dirò cosa ti blocca.

Tutti noi abbiamo dei blocchi emotivi e spesso questi blocchi incidono negativamente sulla qualità della nostra vita. Per vivere serenamente bisognerebbe cercare di capire cosa ci blocca e come intervenire. Questo test ti aiuterà a farlo.

I nostri test nascono per intrattenerti e divertirti eppure ti stupirai dell’effetto introspettivo che hanno. Questi test ci spingono a riflettere sul nostro comportamento e sulla qualità della nostra vita quindi a ragionare su cosa possiamo fare per migliorare come noi stessi a livello personale.

Dimmi cosa hai visto prima in questa immagine e ti dirò cosa ti blocca emotivamente

Fare il test davvero semplicissimo, ti chiediamo solo di osservare per qualche istante questa immagine e di chiudere gli occhi. Ad occhi chiusi ripensa a ciò che hai appena visto e rifletti su quale immagine predomina nella tua testa. Cosa hai notato prima e cosa ti è rimasto impresso? La tua risposta rivela molte cose della tua personalità e soprattutto ti rivela cos’è che ti impedisce di andare avanti nella tua vita. Superare questi blocchi ti aiuta a migliorare te stesso.

Soluzione del test

Se hai visto prima gli alberi

Se hai notato gli alberi prima del resto significa che sei una persona che vive una condizione nel presente destabilizzante. Sei bloccato in una situazione che non ti rende felice e quello che dovresti fare è cambiare il tuo presente. Questo richiede che tu prenda delle decisioni molto importanti. Le radici dell’albero sono simboleggiano la tua impossibilità di svincolarti e proseguire nel tuo cammino.

Se hai visto prima l’elefante

Se hai visto prima l’elefante significa che in questo momento il tuo blocco emotivo è legato ad una relazione affettiva difficile. La causa di questa difficoltà è dovuta a problemi nel tuo passato che non sono stati ancora risolti e che non intendi affrontare. Il tuo blocco deriva dal non voler prendere in considerazione dei problemi che ti affliggono. I problemi li raggiri e li rimandi, questo ovviamente ti impedisce di vivere una vita appagante.

Se hai visto prima la giraffa

Se hai visto prima la giraffa significa che il tuo blocco emotivo principale è legato alla tua bassa autostima. Sei una persona che non gode di sicurezza e fiducia in se stessa questo ti rende instabile emotivamente e ti impedisce di raggiungere gli obiettivi che vorresti perché per raggiungere gli obiettivi bisogna essere decisi e determinati e non insicuri.

Se hai visto prima il leone

Se hai visto il leone significa che il tuo blocco emotivo riguarda il senso di oppressione. in questo momento della tua vita Sei particolarmente indaffarato. Hai moltissimi impegni, moltissimi compiti ed e ti devi preoccupare di moltissime cose e stai cedendo. Dovresti fermarti, riorganizzare il tutto, respirare profondamente prima che la tensione e lo stress ti danneggino irrevocabilmente.

Se hai visto gli uccelli

Se hai visto prima gli uccelli in questa immagine significa che il tuo blocco emotivo è strettamente collegato alla sottomissione. Sei una persona che si sente repressa quando riceve ordini, quando gli viene chiesto di assumersi la responsabilità di qualcosa. Questi comportamenti ledono in qualche modo alla tua libertà. Gli uccelli sono simbolo della libertà, una libertà alla quale tu non vuoi rinunciare per nulla al mondo e non accetti che niente interferisca con lei.