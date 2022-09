Manuel Vallicella morto a 35 anni: le toccanti parole dopo l’addio a Uomini e Donne

Manuel Vallicella è morto a 35 anni: il web ricorda le toccanti parole dette dopo la decisione di abbandonare il trono di Uomini e Donne.

Il mondo di Uomini e Donne si è svegliato con la terribile notizie della morte di Manuel Achille Vallicella, uno dei tronisti più amati dal pubblico del programma di Maria De Filippi per la sua educazione, la sua timidezza e la sua generosità. A soli 35 anni, Manuel ha lasciato per sempre la terra e il web ricorda le toccanti parole con cui annunciò la decisione di lasciare definitamente il trono di Uomini e donne.

Era il 2016 quando Manuel, dopo aver corteggiato Ludovica Valli che non lo scelse, diventò ufficialmente un tronista del programma di Maria De Filippi. Dopo poche settimane, Manuel annunciò il ritiro non riuscendo a sostenere la pressione del ruolo ed oggi le sue parole tornano alla mente di tutti.

Le toccanti parole di Manuel Vallicella dopo l’addio a Uomini e Donne

“Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma. Non ho parole Rip”, le parole di Amedeo Venza sotto una foto di Manuel scattata ai tempi di Uomini e donne.

Dopo aver provato a fare il tronista, Manuel annunciò il suo addio alla trasmissione di Maria De Filippi con le seguenti parole: “Mi rendo conto che nonostante faccia delle esterne belle con le ragazze, quando torno a casa mi viene l’angoscia: è da quando ho iniziato il trono che non dormo la notte, sto male, non so se riesco ad andare avanti”

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Manuel provò a spiegare il proprio stato d’animo sui social toccando profondamente il cuore delle persone che hanno continuato a seguirlo sui social dove ha anche condiviso il dolore per la perdita della mamma.

“Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. – aveva scritto su Instagram – Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita, non posso rifarlo e raccontarlo è una gran fatica”.