Manuel Vallicella, lo struggente addio di Raffaella Mennoia di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia, redattrice storica di Uomini e Donne, ricorda con un toccante video su Instagram l’ex tronista Manuel Vallicella morto a 35 anni.

Non poteva mancare il toccante ricordo di Raffaella Mennoia che, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha ricordato Manuel Vallicella, scomparso a soli 35 anni e che lei, come redattrice storica di Uomini e Donne, aveva conosciuto prima come corteggiatore e poi come tronista.

Anche Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne che condivise il suo percorso proprio con Manuel senza sceglierlo, gli ha dedicato delle parole sincere e ricche d’affetto, ma anche di dolore. La scomparsa di Manuel inoltre, è stata ricordata da tutta la redazione di Uomini e Donne con un video trasmesso al termine della puntata in onda oggi, mercoledì 21 settembre.

Le parole di Raffaella Mennoia e Ludovica Valli in ricordo di Manuel Vallicella morto a 35 anni

“Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel. Fa buon viaggio”, le parole di Ludovica Valli che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto e che racchiude alcuni dei loro momenti più belli.

Dopo l’esperienza da corteggiatrice, Manuel diventò tronista per poi abbandonare Uomini e Donne con parole che colpirono tutto il pubblico del programma di Maria De Filippi.

Ricordando i mesi trascorsi accanto a Manuel, anche Raffaella Mennoia ha voluto ricordarlo così: “Sono ore che scrivo e poi cancello… e niente mi si spezzano le parole non scorrono dal cuore si fermano alla mano… Provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere. Allora niente scrivo solo nella forma più sincera mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare… La tua mamma si prenderà cura di te❤️Ciao Manuel Riposa in Pace”.

Tutta la redazione di Uomini e Donne, infine, gli ha dedicato il video che vedete qui in basso trasmesso al termine della puntata in onda oggi su canale 5.

I funerali di Manuel dovrebbero tenersi venerdì 23 settembre alle 15.