Metti il lievito nel wc la sera, non immagini cosa succede al mattino

Hai mai provato a mettere il lievito nel wc alla sera? Se non l’hai mai fatto provaci e al mattino non crederai ai tuoi occhi!

Avere un bagno pulito e profumato è il sogno di tutte le casalinghe. Ma a prescindere da chi si occupa delle pulizie domestiche, andare in un bagno sporco e che emana cattivo odore non è di certo piacevole per nessuno.

Molto spesso però capita che nonostante ci si dedichi ad una pulizia assidua del bagno, dal gabinetto arrivino odori sgradevoli. Questo può dipendere da diverse ragioni come un’otturazione, un uso poco frequente di quella toilette con conseguente evaporazione dell’acqua nel sifone, i batteri che si fanno strada dalla fogna nel nostro bagno e così via.

Come rimediare allora a questo fastidioso e poco igienico inconveniente? Per fortuna esistono diversi rimedi naturali che possono ovviare a questo problema. Scopriamo mettendo il lievito nel wc alla sera cosa succederà al mattino.

Ecco perché dovresti mettere il lievito nel wc

Avete appena pulito il vostro bagno ma dal wc, nonostante abbiate lavato i sanitari fino a farli risplendere, continua ad arrivare un odore cattivo. Dopo poco che avete fatto una gran fatica, sembra che il vostro bagno proprio non ne voglia sapere di profumare.

Un vero e proprio problema che sicuramente deve essere risolto intanto andando ad indagare la cause. A volte si può trattare di un intasamento non evidente, perché all’apparenza lo scarico funziona, ma nascosto più in profondità.

Se così fosse occorre risolvere il problema chiamando un idraulico. Altre volte la colpa può essere dell’anello di tenuta in silicone del water che si è danneggiato. Ciò accade per l’usura, nel tempo infatti capita che si allenti. Quando si verifica questa ipotesi il gas di scarico penetra nelle fessure e causa l’odore sgradevole di fogna. Anche in questo caso serve l’intervento di un professionista per ripararlo.

Altre volte pensiamo che la puzza dipenda dal gabinetto, quando invece il problema del cattivo odore arriva da un altro dei sanitari come il lavandino, la doccia o la vasca da bagno intasati da peli e capelli, e qui puoi scoprire come fare per eliminarli.

Una volta che abbiamo capito quale sia il problema o comunque intanto che attendiamo l’intervento di un professionista esistono dei rimedi naturali che possono aiutarci davvero ad eliminare questi cattivi odori.

In particolare un trucco che potrà sembrare strano ai più, ma che invece permette di sconfiggere questi odori sgradevoli dal nostro wc. Stiamo parlando del lievito di birra, ebbene sì, proprio quello che mettiamo nell’impasto della pizza per farla lievitare.

In questo caso invece lo utilizzeremo per togliere gli odori cattivi dal nostro bagno. Come? Alla sera, prima di andare a letto, mettiamo un cubetto di lievito di birra dentro al water.

Lo faremo sciogliere in un pentolino con un paio di bicchieri d’acqua bollente. Una volta che l’acqua giunge ad ebollizione aggiungiamo il cubetto di lievito e lo lasciamo sciogliere.

A questo punto non ci resta che versare la soluzione dentro al wc e lasciare agire fino al mattino dopo. Il giorno seguente non crederemo ai nostri occhi, o meglio al nostro naso. Come per magia il cattivo odore se ne sarà andato!