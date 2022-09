Sono affascinati dall’amore platonico, ecco i segni che cercano una connessione profonda

Le stelle ci rivelano quali segni zodiacali credono di più nell’amore platonico. In coppia hanno bisogno di una connessione profonda.

Ogni segno zodiacale caratteristiche distintive e da queste dipende il suo comportamento in tutti gli ambiti della sua vita, anche in amore. Ci sono segni particolarmente passionali in coppia ed altri freddi e distaccati e poi ci sono i segni innamorati dell’amore platonico.

Non per tutti i segni zodiacali l’amore si esprime attraverso la fisicità ed il contatto fisico. I segni della classifica di oggi ricercano un contatto spirituale profondo e una connessione molto intima con l’altro. Solo in questo modo si abbandoneranno completamente al partner.

Questi segni credono nell’amore platonico

Vi abbiamo raccontato quali sono i segni zodiacali che sono più felici da single che in coppia, oggi vi sveliamo quali sono i segni zodiacali che ricercano un amore platonico e che quindi danno priorità all’amore e alla connessione spirituale e mentale più che all’attrazione fisica.

Se il tuo partner fa parte della classifica di oggi, dovresti sforzarti di farlo sentire appagato spiritualmente prima che fisicamente. Per loro il contatto, i gesti e le parole sono prioritarie, così come la sensazione di essere realmente compreso.

I segni che credono nell’amore platonico sono:

Cancro

Il Cancro è un segno molto empatico. E’ tra i segni che ti faranno sempre avere la sensazione di essere profondamente compreso e ha bisogno che questa condizione venga soddisfatta anche per se stesso, questa è la chiave per motivarlo a creare un nido e costruire una famiglia. Il Cancro ama condividere tutto con il suo partner, ama ascoltare ed essere ascoltato e ha bisogno di stare bene emotivamente e di sentire di avere una connessione emotiva forte più dell’attrazione fisica. Il Cancro di solito trova questa connessione con il Capricorno.

Pesci

Il Pesci è il segno più sensibile di tutto lo zodiaco. Il turbinio di emozioni che prova ogni giorno lo rende particolarmente propenso a ricercare amori platonici. Il Pesci vuole un partner che sia romantico e all’altezza dei tuoi sogni. Il Pesci sogna un principe azzurro, è un segno favolistico e per innamorarsi necessita di avvertire una profonda connessione spirituale. Il Pesci si sente spiritualmente attratto dalla Vergine.

Gemelli

Conosciamo il Gemelli per la sua dualità e questa dualità si mostra anche in amore. Il Gemelli è un segno che ricerca un amore da un lato fusionale e dall’altro un amore platonico in grado di soddisfarlo emotivamente ti che sia in grado di condividere con lui momenti divertenti e conversazioni a paganti. in quanto segno di aria il Gemelli trova fondamentale condividere con il partner una connessione intellettuale. il Gemelli solitamente si sente molto attratto dallo spirito del Sagittario.