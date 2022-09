Scrigni con zucchine, ricotta e salmone: la nostra cucina è uno spettacolo

Bellissimi da vedere e buonissimi da mangiare, gli scrigni con zucchine, ricotta e salmone sono un bel regalo per tutti

Già solo leggere il nome di questa ricetta mette l’acquolina in bocca. Scrigni con zucchine, ricotta e salmone, un piccolo capolavoro da servire come antipasto o come secondo piatto, ottimi anche per un buffet.

Spettacolari da vedere, sono anche facili da preparare

Scrigni con zucchine, ricotta e salmone: cambiamo così

La ricetta degli scrigni con zucchine, ricotta e salmone è adatta anche a cambi in corsa. Se non troviamo il salmone affumicato, sostituiamolo con del tonno al naturale che con le zucchine e la ricotta si integra a meraviglia.

Ingredienti

2 rotoli di pasta pizza

5 zucchine medie

400 g ricotta vaccina

300 g di salmone affumicato

1 spicchio di aglio

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione scrigni

Per prima cosa curiamo la ricotta, perché abbiamo bisogno che sia perfettamente asciutta. Quindi apriamo la confezione, versiamola in uno scolapasta e lasciamola sgocciolare fino a quando perde tutto il liquido di conservazione.

Intanto possiamo pensare anche al resto. Spuntiamo e laviamo le zucchine che poi dobbiamo tagliare a rondelle abbastanza fini.

Prendiamo una padella, lasciamo scaldare l’olio insieme allo spicchio di aglio spellato e intero. Quando ha preso calore, aggiungiamo le rondelle di zucchine e facciamole rosolare per una decina di minuti, salandole soltanto verso la fine. Poi spegniamo e teniamo da parte.

Appena le zucchine sono tiepide, prepariamo il ripieno dei nostri scrigni con zucchine, ricotta e salmone. Versiamo la ricotta ormai sgocciolata in una ciotola e aggiungiamo il salmone spezzettato a mano. Poi dentro anche le zucchine, mescoliamo con un cucchiaio di legno e assaggiamo per capire se manca ancora sale. Insaporiamo con qualche macinata di pepe fresco e siamo pronti per la fase finale.

Tiriamo fuori la pasta pizza dal frigorifero e con un coppapasta oppure una tazza ricaviamo 20 cerchi. Al centro di metà di questi appoggiamo un paio di cucchiai di ripieno e poi chiudiamo gli scrigni con le altre metà. Pressiamo bene sui lati per sigillarli e possiamo passare alla cottura.

Adagiamoli su una leccarda coperta con carta forno e poi infiliamo tutto in forno già preriscaldato a 190° per 25 minuti. Gli scrigni sono pronti: tiriamoli fuori dal forno e poi decidiamo soltanto se mangiarli subito oppure lasciarli intiepidire.