Il micio graffia? Non immagini perché lo fa. Ecco come dissuaderlo

Ogni micio è l’amore dei propri padroni anche quando graffia, ma c’è un perché. La ragione ti stupirà ed ancora di più la soluzione adottata.

Questo uno spazio dedicato per i cosiddetti “gattari”, ma anche per tutti coloro che hanno da sempre avuto questa curiosità e adesso sono pronti a togliersi qualsiasi dubbio. I gattini graffiano, ma non sempre lo fanno per dispetto. Appunto, essendo esseri viventi che appartengono ad un’altra specie, hanno il loro modo di comunicare, completamente diverso da quello umano. Imparare a conoscere i loro gesti può fare la differenza. Anche il tuo micio può stupirti, ecco perché.

Quanti si sono ritrovati nella situazione in cui stanno accarezzando e riempiendo di coccole quel batuffolo di pelo colorato che gironzola per casa? Quelle zampette conquisterebbero chiunque con i loro gommini morbidi, ma alla fine sono proprio quelli a tradirti!

Ecco che il tuo micio sferra un destro da Rocky Balboa! Il punto è che nella maggior parte dei casi si deduce che lo facciano perché indispettiti oppure arrabbiati. In realtà, ci sono tante altre ragioni, alcune neanche te le immagineresti.

Ci sono delle pratiche per risolvere, bisogna soltanto cercare di compiere l’azione adatta ad ogni tipo di gatto e situazione.

Il micio graffia, ma con questo trucco non lo farà più!

Appunto, ogni micetto ha il suo carattere, quindi dobbiamo proprio mettere una lancia a favore degli amici cagnolini: i gatti possono essere dispettosi! Questo però non significa che non dimostrino affetto, anzi lo fanno, ma a modo loro. Le pallette di pelo che fanno le fusa non nascondono niente, quando graffiano esprimono le loro emozioni, ecco quali e cosa ti vogliono dire!

Appunto, quando un gatto graffia avviene perché indispettito, ma non è soltanto per questo. Perché a volte “si gira male” con il padrone, perché avendo un’individualità molto forte tende a mettere avanti a tutto i suoi bisogni, schiaffandoli in faccia con una bella zampata artigliosa!

Quando lo fa potrebbe accadere per diverse ragioni. La prima è che è spaventato, quindi qualcosa lo ha turbato. Peggio è quando ha un malessere fisico che non piò comunicarti in altro modo se non in questo. Oppure capita anche che sia in “sovraccarico sensoriale” e risponda a modo suo.

Appunto, per istinto di sopravvivenza i gatti possono rispondere graffiando proprio perché la loro pelle per natura non sopporta più le carezze a causa de troppi input sensoriali. Per questo accade anche quando fanno le fusa. Sono dei predatori letali nel DNA, quindi è questa la prima reazione.

Come fare a farlo smettere? Rimproverarlo non servirà a nulla, sono più cocciuti di un mulo, poi chi l’ha detto che gli asinelli sono gli animali più testardi? Forse chi l’ha detto non aveva un gatto!

Un ottimo escamotage per non fargli cambiare atteggiamento è distogliere l’attenzione facendoli “graffiare” un altro oggetto. Un tira graffi è l’ideale, ma quando ciò succede in maniera imprevista e ha preso sott’occhi la tua mano o gamba, prendi un filo. Basterà questo semplice oggetto per modificare indirettamente il suo atteggiamento.

Così, capirà piano piano di non dover sfogare le sue frustrazioni su di te. Il micio se graffia, ha sempre un perché. Anche gli animali hanno emozioni, dovranno pur in qualche modo scaricare la tensione che gli addossiamo nelle nostre giornate stressanti.