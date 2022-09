Il giardino è il luogo preferito della tua casa, quello lontano da ospiti indesiderati, fatta eccezione per gli insetti! Ecco come scacciarli, usa questo trucco.

Il giardino è senza dubbio quel luogo che ami per tante ragioni. Una di queste potrebbe essere ti piace prendere il sole in mezzo alla natura, oppure perché dopo una giornata stressante in compagnia di altre persone, vuoi stare all’aria aperta ma senza rompiscatole! Peccato che cara amica devi fare i conti con gli insetti, gli ospiti più indesiderati! Sfrutta il rimedio del giorno, non te ne pentirai, anzi tenterai di usarlo su chi non sopporti.

Al di là dell’ironia, è bene trovare un momento per sé. Quando si lavora molto e si sta specialmente al fianco di tantissime persone sia colleghi che clienti di qualsiasi natura, le energie vengono consumate.

Così per rigenerarti vorresti sorseggiare la tua bevanda preferita in tarda serata leggendo un bel libro nello spazio vitale del tuo giardino. Improvvisamente però accade ciò che ritieni sia un incubo: un insetto sta salendo la tua gamba, che nervi!

Non puoi sopportare che gli insetti i primi ospiti indesiderati possano distruggere la tua quiete e quella parte della routine che ti sta più cara. Non temere, il consiglio non solo è facilissimo da attuare, non dovrai neanche comprare nulla!

Si tratta di un trucco che ti darà la massima soddisfazione con il minor sforzo. L’arte del riutilizzo è per menti ingegnose, e la tua viaggia lontano. In questo caso, non avrai più problemi con gli insetti.

Gli insetti sono ospiti indesiderati del passato, ora vanno via!

Come già accennato, non dovrai acquistare nulla, se non fare il “riutilizzo” di un oggetto che già possiedi. Imparare a far uso di ciò che si ha in casa non è una concezione così scontata, anzi molti la ripudiano ritenendo che sia sbagliata. Invece, è questo l’errore più grande che si commette quando non si assume una condotta più ecosostenibile.

Gli insetti non sopportano alcuni odori, quelli più aspri e taglienti. Di sicuro, quel profumo inebriante del dolcetto dopocena o del tuo succo del pomeriggio sì, perché finiscono per sguazzarci dentro e te ne accorgi solo quando… è troppo tardi!

Allora, cosa si può fare per allontanarli? Iniziare a fare un uso spasmodico ed ossessivo di prodotti chimici ricchi di sostanze tossiche per annientarli? No, assolutamente. Intanto, perché come ti abbiamo già detto si tratta di un prodotto che possiedi e che non dovrai acquistare.

Inoltre, sai quanto inquini in questo modo e rechi al tempo stesso un danno ai polmoni e all’organismo? Ed infine, non ti dispiace che muoiano in questo modo atroce?

Con un prodotto hai la soluzione più vantaggiosa per te e per loro. Perché non moriranno, ma si allontaneranno in modo così evidente che sembreranno estinti nel tuo giardino. Non dovrai fare altro che prendere il fondo del caffè e metterlo in dei sacchetti nei luoghi in cui maggiormente loro dimorano.

Un ottimo luogo è la parte esterna delle portefinestre, così non faranno alcun accesso in casa tua. La ragione? Odiano il caffè! Non ci credi? Prova questo infallibile trucchetto per consigliarlo agli amici, non avrai più insetti in giro.