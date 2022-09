Il tuo sguardo è rivolto al passato o al futuro? Questo test è illuminante

Questo test della personalità rivela se sei una persona ancorata al passato o se vivi la tua vita concentrata sul tuo futuro.

I test della personalità ci aiutano a conoscerci meglio e a capire meglio noi stessi. Una esatta conoscenza dei nostri desideri e delle nostre aspirazioni e dei nostri comportamenti in date situazioni ci aiuta a vivere una vita appagante.

Il test di oggi cercherà di valutare quanto il passato o il futuro influiscono sulla nostra vita e in quale modo ci condizionano. Osserva l’immagine del test di oggi e rispondi ad una semplicissima domanda. Fare il test è veloce e semplice.

Test: dimmi cosa hai visto prima e ti dirò se per te conta di più il passato o il futuro

I nostri test hanno l’obiettivo di intrattenerti ma anche quello di farti riflettere su alcuni aspetti della tua vita e del tuo comportamento. Questo test prenderà in esame quanto tu sia legato al tuo passato o quanto tu sia orientato verso il futuro, per farlo valuterà la tua risposta a questa domanda: Guardando questa immagine, cosa hai notato prima? La tua risposta cambia la tua percezione della vita.

Soluzione del test

Se hai visto prima le mani

Osservando questo disegno molte persone sono state attratte dalle mani, un elemento predominante di questa immagine. Se anche tu hai visto le mani sei sicuramente una persona molto ancorata al tuo presente. Tu sei il tipo di persona che vive nel qui ed ora anche se il passato in qualche modo ti ha condizionato e reso la persona che sei oggi. Il passato ti ha lasciato esperienze, ricordi, ti ha insegnato qualcosa ma ora importa il risultato, la persona che sei nel tuo presente e cosa vuoi fare oggi per migliorarlo.

Se hai visto prima le bozze

Se hai notato che queste mani sono le mani di qualcuno che sta abbozzando un disegno significa che sei una persona molto legata al passato. Il tuo passato continua ad influenzare anche la tua vita presente. Del tuo passato tendi a ricordare solo le cose belle, tutto ciò che ti ha destabilizzato o ferito tendi ad archiviarlo. Questo è il motivo per il quale spesso non ricordi alcune fasi della tua vita o alcuni nomi di persone che hanno fatto parte di quella fase. Il presente è troppo complicato ed il futuro è un qualcosa che ti fa sentire spaventato e dubbioso, per cui il passato resta comunque il tuo rifugio sicuro.

Se hai visto prima le matite

Se hai notato le matite significa che sei una persona che ama fare nuove esperienze e conoscere nuove persone in previsione di un futuro diverso. Tutto ciò che fai è orientato verso il futuro, verso un cambiamento, verso un miglioramento. Pensando al futuro pianifichi tutti i tuoi passi. Le tue esperienze passate hanno un grande significato per te e tieni da conto gli insegnamenti per vivere meglio in futuro. Il tuo presente è ricco di obiettivi da realizzare nel futuro.