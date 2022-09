Le scarpe del Micam che desidereremo di più nella primavera – estate 2023

By

È pazzesco a pensarci perché, soprattutto per per le più giovani, sembra essere una manifestazione nata negli ultimi vent’anni, non prima. La prima edizione del Micam però risale al lontano 1968 ed è, ancora una volta, pieno di creazioni che troveremo nei negozi l’anno prossimo. Scopriamole insieme.

Con oltre millecinquecento espositori e più di quarantacinquemila visitatori, la Mostra Internazionale Calzature Concerie Affini e Macchinari – ovvero il Micam – di Milano, promette di essere un ennesimo successo.



Nell’attesa della prossima edizione prevista, come di consueto, per marzo 2023, godiamoci queste bellissime novità per immaginare una “neverending summer”.

La parola chiave per le scarpe da donna 2023 è: “colore”

Con le sfilate di alcuni mesi fa nelle capitali della moda (da New York a Parigi) avevamo già notato la tendenza alle tonalità più accese ed intense che mai.

Con la collezione autunno – inverno di Pierpaolo Piccioli per Valentino (con protagonista Zendaya) il focus sul colore è ben evidente visto il rosa fucsia dell’intera campagna. Per la maggior parte degli altri brand invece se ne parlerà tra qualche mese ed i protagonisti saranno il giallo lime ed il blu Cina.

Ci sarà poi uno stop alle mezze misure (speriamo solo provvisorio). Si passerà da mini tacchi – tutt’altro che comodi – dalle forme più svariate ad altezze vertiginose (il più con plateau) ma teniamo presente che le regole di stile su quando evitarle resteranno valide. Pumps sfumate ed altissime per Tom Ford e sandali con zeppa stile chiatta per altre firme di nicchia si vedranno quotidianamente in città.

Oltre a questi eccessi però ecco tornare le slingback shoes (letteralmente scarpe con cinturino posteriore), tra le più conosciute, anche per le giovanissime, ci sono le Chanel in beige e nero. A farsi spazio però ecco i modelli a rete con cristalli e le tipologie più sensuali, tra fantasie animalier di vario genere, con tacco scultura.

Potremmo, a questo punto, trovare quei rassicuranti le mules (ciabatte) che saranno presenti in pelle nera e cuoio naturale in più varianti.

Altro ritorno saranno gli stivali estivi e, per fortuna, ne avremo a disposizione anche basic, con plateau, in colori neutri ed altezza a metà polpaccio (come quelli realizzati da Dion Lee).

Anche in questo caso non esistono accessori giusti e sbagliati se presi singolarmente, sta a noi creare la giusta armonia per outfit che si facciano ricordare.

Silvia Zanchi