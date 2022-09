Sabrina Ferilli: decolletè da paura e tanga rosso, lo spettacolo è bollente

By

Siparietto bollente di Sabrina Ferilli in diretta: decolletè da paura e tanga rosso per l’attrice che batte la concorrenza senza problemi.

Sabrina Ferilli non delude le aspettative dei fan e regala un siparietto davvero bollente sfoggiando tutta la sua incredibile bellezza che migliora anno dopo anno. Sempre bellissima e in perfetta forma, l’attrice, reduce da un’estate di mare e riposo, regala ai fan un’immagine di sè super sensuale e affascinante.

Le è bastato indossare un vestito sinuoso abito monospalla e un paio di décolleté fluo per strappare gli applausi e oscurare la presenza di altre donne. Oltre alla bellezza, poi, sfoggia anche la sua innata ironia diventando davvero irresistibile.

Sabrina Ferilli incantevole: bellezza elegante e raffinata, ma spunta un tanga rosso

Dopo aver incantato i fan per tutta l’estate indossando dei bikini mozzafiato dopo aver fatto tendenza in primavera con la gonna bianca, Sabrina Ferilli torna protagonista di Tu sì que vales 2 lasciando senza parole i telespettatori di canale 5. Per la prima puntata della nuova edizione del talent show, infatti, ha regalato un siparietto bollente ai fan con la complicità di Belen Rodriguez.

Tutto è accaduto quando sul palco si sono presentati i concorrenti Gabo e Kevin per fare uno scherzo all’ignara Sabrina che ha accettato di farsi sollevare in aria e ballare insieme ai due concorrenti. Per farlo, Sabrina è costretta a cambiarsi sul palco. Dietro ad un camerino improvvisato, viene così raggiunta da Belen Rodriguez che la aiuta a cambiarsi.

La showgirl argentina si lascia andare così ad una serie di battute svelando alcuni dettagli dell’abbigliamento della Ferilli. “Posso dire? La Ferilli ha delle tett* da paura! Mamma che bel vedere!” – commenta la showgirl argentina che poi conclude il siparietto così – “Ma hai anche un tanga rosso!”.

“Ma pure la telecronaca dobbiamo fa?”, commenta poi stizzita la Ferilli. I fan, però, hanno apprezzato il siparietto con Belen e, sui social, esattamente come fanno quando pubblica una nuova foto, si sono complimentati con lei per la bellezza, l’eleganza, la classe e la raffinatezza che sfoggia sia quando indossa abiti eleganti che quando sceglie di indossare jeans e t-shirt.