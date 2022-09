Romina Power, la toccante confessione in diretta su Ylenia: parole da brividi

Romina Power, in diretta, alla presenza delle figlie Cristel e Romina Junior, si lascia andare ad una confessione su Ylenia.

Romina Power apre il proprio cuore nello studio di Verissimo e si lascia andare ad una confessione svelando la decisione presa che cambierà il resto della sua vita. Nel corso della puntata del programma di canale 5 trasmessa il 19 settembre, la Power è stata ospite di Silvia Toffanin con le figlie Cristel che l’ha resa nonna tre volte e di Romina Junior.

Legate da un rapporto davvero speciale, nel salotto di Silvia Toffanin, mamma e figlie riescono a parlare anche di Ylenia, scomparsa nel 1993 a New Orleans, in America, quando aveva soltanto 23 anni. Un dolore enorme per mamma Romina che, tuttavia, a Verissimo, si lascia andare ad un’importante confessione.

Romina Power e le parole sulla figlia Ylenia con Cristel e Romina Junior

E’ un ricordo struggente quello di Romina Power, Cristel e Romina Junior su Ylenia che è sempre presente nel cuore e nella testa delle sorelle e della mamma. “Oggi, con un po’ di terapia e con l’età, abbiamo la forza di parlare di Ylenia“, dice Cristel Carrisi.

“Ho sempre avuto pudore a parlarne perchè in Italia, ogni anno, ci sono seimila ragazze che spariscono e quelle ragazze hanno una famiglia che soffre e quindi io posso empatizzare con il dolore che provano le famiglie di queste ragazze”, aggiunge Romina Junior. “Non è tanto la forza, perché è una ferita che rimarrà per sempre abbastanza aperta ed esposta A un certo punto devi fare pace che con il fatto che ognuno ha un suo destino“, dice ancora la figlia più piccola di Albano e Romina.

Mamma Romina, poi, di fronte alla foto che vedete qui in alto, aggiunge: “Quando è stata scattata questa foto non mi sembrava vero di poter raggruppare sul mio letto quattro figli. Non avrei mai immaginato di poter avere quattro figli, mi sembravano tanto” – ricorda la cantante di fronte all’immagine di Ylenia con il fratello Yari e le sorelle Cristel e Romina. “Qui era appena nata mia figlia Romina”, aggiunge. “Il dolore bisogna condividerlo per sentirsi meno soli”, conclude Cristel.