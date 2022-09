Anticipazioni Beautiful, Una Vita: un biglietto segreto per Azucena

Anticipazioni Beautiful, Una Vita. Tutto quello che succederà daql 19 al 24 settembre nelle nostre soap preferite. Scopriamolo insieme!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni settimanali di Beautiful: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate in onda questa settimana di Beautiful arriveranno nuove importanti novità per i nostri protagonisti. Da un lato Quinn e Carter continuano a vivere la loro relazione segreta, dall’altro Eric sembra stare meglio senza di lei.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 i telespettatori italiani assisteranno a tre storyline principali: il tradimento di Quinn con Carter; l’arrivo di Paris in città e il matrimonio fra Steffy e Finn.

Per quanto riguarda Steffy e Finn, i due in realtà non stanno ancora pensando al matrimonio eppure Ridge cerca in tutti i modi di convincere la figlia a sposare il dottore. Dopo la nascita del piccolo Hayes, Steffy e Finn stanno vivendo un momento magico nella loro relazione ma Finn sembra essere un po’ scettico sul convolare a nozze. La motivazione? La Forrester vorrebbe prima conoscere i suoi genitori.

Sul fronte Eric, l’uomo sembra vivere un momento di serenità lontano dalla moglie Quinn. Dopo il tradimento con il suo avvocato, Eric ha presentato alla donna le carte per il divorzio e sembra determinato a portare avanti la questione legale.

La sorella di Zoe, Paris è finalmente arrivata a Los Angeles e grazie all’ospitalità di Steffy e Finn si trasferisce a vivere in casa loro. Nel frattempo il suo rapporto con Zende Forrester va avanti.

Una Vita, anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo il salto temporale e la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti seppur per pochissimo tempo. Infatti la stagione e la soap sta per giungere alla sua naturale fine.

Nelle nuove puntate, Aurelio Quesada è sempre più determinato a raggiungere i suoi obiettivi. L’uomo vuole a tutti i costi la formula chimica studiata da Rodrigo e che potrebbe comprometterà l’umanità. Ma Rodrigo non vuole cedere. A questo punto il messicano compirà un’azione ancora più estrema: rapirà Valeria e minaccerà di ucciderla se non gli rivela la formula. Così, Rodrigo cede.

Nel frattempo gli abitanti di Acacias guidati da David marciano e manifestano contro i laboratori abusivi di Aurelio. La situazione diventa pian piano sempre più ingestibile.

In questa burrascosa situazione si colloca anche la storyline di Azucena. La giovane fanciulla riceve una lettere firmata da Guillermo in cui le dice di incontrarsi ai giardini del Principe. Ma una volta raggiunto il luogo dell’appuntamento vedrà il suo amato baciare Claudia.