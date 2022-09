Quello che hai visto prima in questo quadro ci svela se sei intraprendente

Il test dell’intraprendenza nella vita è qui per dirci se sei una persona che si butta oppure una persona che ama giocare sul sicuro. Pronta a provarlo?

Ci sono persone che non hanno paura veramente di niente e di nessuno.

Che si tratti di buttarsi per primi in mare aperto o che si tratti di parlare con quel ragazzo meraviglioso che incontri sull’autobus tutte le mattine, essere intraprendenti è sicuramente un gran vantaggio.

A meno che, purtroppo, non diventi anche il motivo per il quale ti cacci nei guai! Che ne dici: vuoi scoprire da che parte ti trovi veramente?

Test dell’intraprendenza nella vita: scopriamo se e quanto lo sei grazie a questo test

Oggi abbiamo deciso di farti una domanda veramente semplice e diretta.

Quanto sei intraprendente?

Le persone intraprendenti sono le persone che credono fermamente sia meglio ricevere un rifiuto od una porta chiusa in faccia che evitare di provare.

Certo, nel loro atteggiamento c’è tanto di buono: ogni lasciata è persa e allora perché non provarle tutte?

D’altro canto ci sono anche persone che tendono a valutare attentamente i propri passi e che si muovono con esasperante (ma cauta) lentezza.

Sbagliano pochissimo o praticamente mai e sono decisamente felici di come vanno loro le cose.

Oggi vogliamo sapere da che parte stai tu: che dici, ti va di spiegarci cosa hai visto prima in questo quadro?

hai visto prima la farfalla : ci vuole coraggio per essere così piccoli, così aggraziati e… per salire sul naso di un leone!

La farfalla, nel nostro test dell’intraprendenza nella vita, rappresenta sicuramente la parte più intraprendente.

Libertà e fragilità mischiate insieme sono due ingredienti che possono veramente renderti la persona più intraprendente del mondo.

Noi ti consigliamo di fare un minimo di attenzione: sei una persona passionale, che vive la vita al massimo e che, proprio per questo, rischia di soffrire molto.

Ti piace poter essere talmente libera da non dover rendere conto a nessuno ma questo vuol dire anche che non esiste una persona che possa farti “ragionare”.

Tutti abbiamo bisogno di qualcuno al nostro fianco che ci dica, a volte, quando stiamo esagerando e perché. Ecco perché ti consigliamo di provare anche il nostro test della bugia più grande che ti racconti da sola : non pensi che sia il caso di scoprirla, finalmente?

: ci vuole coraggio per essere così piccoli, così aggraziati e… per salire sul naso di un leone! La farfalla, nel nostro test dell’intraprendenza nella vita, rappresenta sicuramente la parte più intraprendente. Libertà e fragilità mischiate insieme sono due ingredienti che possono veramente renderti la persona più intraprendente del mondo. Noi ti consigliamo di fare un minimo di attenzione: sei una persona passionale, che vive la vita al massimo e che, proprio per questo, rischia di soffrire molto. Ti piace poter essere talmente libera da non dover rendere conto a nessuno ma questo vuol dire anche che non esiste una persona che possa farti “ragionare”. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno al nostro fianco che ci dica, a volte, quando stiamo esagerando e perché. Ecco perché ti consigliamo di : non pensi che sia il caso di scoprirla, finalmente? hai visto prima il leone: c’è la possibilità che tu, vedendo prima il leone, abbia pensato di essere dalla parte degli intraprendenti.

Dopotutto il leone è simbolo di forza, di coraggio e anche di avventura: come potresti non essere un vero e proprio intraprendente?

Beh, ci dispiace deluderti ma il test dell’intraprendenza nella vita ci dice che, in realtà, sei una persona veramente poco intraprendente!

Ci spieghiamo meglio: sicuramente sei una persona che combatte per sé stessa e per i propri valori e che porta a termine quello che deve e che vuole.

Non hai paura a metterti in gioco… ma solo su quello che conosci e che hai studiato bene! Niente di male in questo. Purtroppo, però, spesso ti capita di rinunciare a delle occasioni o a delle opportunità che non torneranno mai più indietro. Il test dell’intraprendenza nella vita non può aiutarti più di tanto in questo.

Invece, il test che ci dice chi lascerà prima tra te ed il tuo partner potrebbe, in qualche maniera, aiutarti a darti una svegliata.

Che ne dici: lo proverai?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.