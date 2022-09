I segni meno romantici non vogliono smancerie: il tuo partner è tra loro?

Per caso conosci anche tu uno dei segni zodiacali meno romantici dell’intero oroscopo? Noi speriamo che non ci sia il tuo fidanzato tra loro: ti va di scoprire le prime cinque posizioni?

Ebbene sì, capita a tutti, prima o poi, di avere a che fare con uno dei segni zodiacali che proprio non vogliono saperne del romanticismo.

Per loro qualsiasi sentimento o emozione è una smanceria insopportabile della quale preferirebbero non avere nessun tipo di esperienza.

Ehi, non è che il tuo fidanzato è nella classifica di oggi dell’oroscopo, vero?

I segni zodiacali meno romantici di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Non c’è niente da fare.

Ci sono persone che proprio non possono fare a meno di detestare il romanticismo in tutte le sue declinazioni!

Commedie romantiche, baci al tramonto, lettere d’amore e sentimenti: tutto è veramente troppo per loro!

Forse avresti dovuto leggere questa classifica, quella dei segni zodiacali meno romantici dell’oroscopo, prima di metterti con il tuo fidanzato.

Chissà che non sia nella classifica di oggi dell’oroscopo! Controlliamolo subito!

Capricorno: quinto posto

Cari Capricorno, ci dispiace dirvelo ma è proprio così: siete tra i segni zodiacali meno romantici!

Certo, non è un caso che siate anche nella classifica dei segni zodiacali più indipendenti dell’oroscopo (e in che posizione, poi)!

Per i Capricorno rinunciare alla propria individualità per essere romantici con qualcuno è veramente difficile. Possono farlo, certo, ma solo se sono veramente innamorati!

Leone: quarto posto

Che i nati sotto il segno del Leone si trovino nella classifica dei segni zodiacali meno romantici di tutto l’oroscopo non dovrebbe sorprendervi.

Il motivo è semplice: i nati sotto il segno del Leone sono anche nella classifica dei segni zodiacali più sospettosi di tutto l’oroscopo!

Visto che dormono sempre con un occhio aperto, i Leone sono persone abituate a chiedersi perché qualcuno si sta comportando in maniera romantica con loro.

Cosa succede, cosa c’è sotto? C’è poco spazio per il romanticismo con i Leone: non riescono proprio a vederlo in maniera innocente!

Toro: terzo posto

Per i nati sotto il segno del Toro essere romantici è uno spreco di energie e di facoltà mentali.

Perché farsi “intortare” da gesti carini ed affettuosi quando, nella vita, c’è veramente tanto altro da fare?

I Toro sono persone pratiche: amano fare gesti concreti e di certo detestano l’idea di dover essere romantici con il proprio partner.

Se avete a che fare con loro, certamente, saprete già che un Toro è in grado di fare tanto per voi ma che non vi dirà mai una parola gentile. Gesti concreti? Tantissimi! Parole dolci? Ehm… nessuna, grazie!

Gemelli: secondo posto

Cari Gemelli, noi sappiamo che voi credete di essere il più romantici possibili ma la verità, purtroppo, è un’altra.

Ecco perché vi trovate al secondo posto della classifica dei segni zodiacali meno romantici di tutto l’oroscopo!

I Gemelli sono persone che tendono a concentrarsi molto su di sé e sui propri sentimenti. Quelli degli altri sono… decisamente meno interessanti per i Gemelli!

Ecco perché, quando si parla di romanticismo, o si fa alla maniera dei Gemelli oppure i Gemelli troveranno il modo di chiudere tutti i rapporti con voi.

Mostrare troppo amore o troppo affetto ai nati sotto questo segno zodiacale è assolutamente controproducente!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali meno romantici dell’oroscopo

Ebbene sì, cari Sagittario, ci dispiace per voi ma ci siete proprio voi in cima alla classifica di oggi dell’oroscopo.

Anzi, probabilmente a voi non dispiace per niente: siete assolutamente immuni ai sentimenti!

Il Sagittario, lo abbiamo detto più volte, è uno dei segni più indipendenti e solitari di tutto l’oroscopo.

Non si fa problemi ad avere una vita senza connessioni perché è in grado di stabilirne tantissime, ovunque vada. Il problema, con il Sagittario è che quando le cose diventano serie improvvisamente questo inizia a rifuggire i sentimenti.

I Sagittario detestano il romanticismo: si imbarazzano, si sentono in difetto e, in definitiva, scappano a gambe levate di fronte ad ogni possibile momento d’affetto!