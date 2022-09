Tappati le orecchie con loro, sono i segni che danneggiano l’autostima

Le stelle ci rivelano quali sono i segni zodiacali ai quali non dovresti mai dare ascolto quando sono arrabbiati, danneggiano la tua autostima.

Quando siamo arrabbiati finiamo col dire cose che non pensiamo realmente. In preda alla rabbia, la lingua diventa velenosa perchè spesso l’unica cosa che conta è colpire e ferire chi ci ha fatto arrabbiare. Questo atteggiamento è più comune in alcuni segni zodiacali. Scopri quali.

Stai attento ai segni della classifica di oggi perché potrebbero farti molto male, i loro attacchi verbali sono tra i più forti e dolorosi dello Zodiaco.

Questi segni zodiacali fanno più male di tutti con le parole

Dal punto di vista astrologico ogni segno è contraddistinto da caratteristiche diverse che in qualche caso si oppongono. Ad esempio ci sono segni particolarmente calmi, solari e socievoli che quando si arrabbiano diventano indemoniati. Da loro non ti aspetteresti mai l’uso di parole offensive eppure può accadere.

Oggi gli astri ci svelano quali sono i segni zodiacali che fanno più male quando si rivolgono duramente a qualcuno, sanno perfettamente dove andare a parare e dove colpire per ferire e spesso hanno l’effetto di uccidere l’autostima del loro interlocutore. Fai molta attenzione e tappati le orecchie se hai una lite con i segni della classifica di oggi perché a farti male sarai tu senza dubbio.

Ariete

Primo segno in classifica nonché primo segno dello zodiaco, l’Ariete quando si scontra con qualcuno farà di tutto per portare a casa la vittoria e non si farà scrupoli a dire ciò che avrà il potere di mettere definitivamente a tacere il suo avversario. L’Ariete arrabbiato è molto offensivo e molto pungente, dopo uno scontro verbale con lui avrai molta voglia di piangere. Non prendere per oro colato quello che dice, in realtà l’Ariete non sempre condivide ciò che dice, per lui è prioritario vincere la battaglia sul campo.

Scorpione

Al secondo posto troviamo lo Scorpione, un segno tattico e strategico. Prima di parlare, lo Scorpione si assicura di aver capito bene chi ha davanti e di aver raccolto tutte le informazioni necessarie da usare contro di lui in uno scontro epocale, dovesse capitare l’occasione. Conoscendo profondamente una persona, lo Scorpione sarà anche in grado di ferirlo profondamente. Lo Scorpione non esiterà ad annientare il suo interlocutore se questo lo avrà tradito o ferito.

Sagittario

Anche il Sagittario sorprendentemente occupa un posto in questa classifica. Apprezziamo tutti questo segno per la sua grande bontà di animo e per il suo altruismo. E’ un segno che sprigiona energia positiva e sembra avere un cuore enorme, per questo quando il Sagittario usa parole dure ha un effetto devastante, da lui non ci si aspettano determinati toni e maniere e probabilmente è per questo che fanno più male. Se il Sagittario usa parole offensive è solo perché sta istintivamente rispondendo con rabbia e non ha riflettuto su quello che sta dicendo. Solitamente il Sagittario è un segno tollerante e non ferisce gli altri di proposito.