La zona erogena del tuo partner dipende dal suo segno zodiacale ed è questa

Gli astrologi sono in grado di stabilire quali sono le zone erogene che dovresti stimolare se vuoi fare impazzire il tuo partner.

L’astrologia è un universo ricco di suggerimenti e di interpretazioni. Anche se l’astrologia non ha una validità scientifica per molte persone rappresenta una disciplina molto attendibile. Gli astrologi ci forniscono le informazioni più disparate sui vari nativi dello Zodiaco, oggi ci stupiranno rivelando le zone erogene di ciascun segno zodiacale.

Prova te stesso a testare la reazione del tuo partner stimolando le sue zone erogene, stiamo per rivelarti quali sono, ogni segno zodiacale ne ha una specifica, prendi nota.

Dimmi di che segno è e ti dirò Dov’è stimolarlo per farlo impazzire

All’inizio di una relazione la coppia è animata da una certa focosità e la passione pervade i due partner al punto da rendere ogni rapporto intimo incredibilmente unico. Al di là delle compatibilità sessuali tra i partner, migliorare la connessione fisica è qualcosa che si può ottenere facilmente. Basta prendere nota di ciò che piace al partner e metterlo in pratica tutte le volte che vogliamo accendere la sua passione.

Gli astri ci confidano qual è la zona erogena di ciascun segno zodiacale e ci spronano a sperimentare l’effetto di una stimolazione di questa area.

Ariete

Non a caso l’Ariete è il primo segno dello zodiaco (se vuoi approfondire questo argomento devi leggere questo articolo: Perché l’oroscopo inizia col segno dell’Ariete?). Ad ogni modo per il nativo dell’Ariete è la testa la zona erogena. Secondo gli esperti in astrologia se vuoi che un Ariete risponda positivamente alle tue carezze devi massaggiargli delicatamente la testa e le orecchie.

Toro

Per il nativo del Toro, le stelle designano il collo. I nativi del Toro impazziscono se il partner inizia a baciare e massaggiare delicatamente questa zona.

Gemelli

Se vuoi far sciogliere un nativo del Gemelli, devi toccargli le braccia. Non dimenticare di accarezzare delicatamente mani e braccia di un Gemelli se vuoi che bussi alle porte del Paradiso.

Cancro

Il nativo del Cancro viene simbolicamente rappresentato da un granchio che ha una corazza estremamente dura ma sensibile sul torace. Secondo le stelle il Cancro abbassa totalmente le sue difese quando gli tocchi il petto e gli accarezzi la zona del cuore. Prova oltre a dargli dei baci anche a dargli dei piccoli morsi sui capezzoli. Non immagini cosa accade dopo.

Leone

Il Leone è molto sensibile alle carezze e ai massaggi sulla schiena in particolar modo lungo tutta la colonna vertebrale. La colonna vertebrale è l’epicentro del suo corpo, sostiene tutta la sua persona ed è il fulcro del suo piacere sessuale.

Vergine

Il nativo della Vergine è un segno che si stressa facilmente e per questo ha spesso problemi di stomaco. Se riuscirai ad alleviare lo stress di una Vergine a farlo rilassare accarezzando dolcemente la zona della sua vita allora potrai portarlo con te in un’altra dimensione.

Bilancia

Il nativo della Bilancia impazzisce se toccherei il suo osso sacro. I nativi di questo segno ricercano costantemente un equilibrio. L’osso sacro ricorda loro la coda che insieme i baffi aiuta proprio ad ottenere stabilità ed equilibrio.

Scorpione

Per lo Scorpione la zona erogena corrisponde all’inguine. Questo segno preferisce essere stimolato dritto al punto. Sanno essere estremamente passionali e sensuali, per accendere la loro libido bisogna provare tutte le possibili posizioni sessuali.

Sagittario

Gambe e anche sono il punto debole del Sagittario. Con un sensuale massaggio sulle sue cosce lo farai letteralmente impazzire.

Capricorno

Se vuoi far perdere la testa ad un nativo del Capricorno devi baciare dolcemente le sue ginocchia. Le ginocchia rappresentano il sostegno predominante di tutta la loro struttura ossea. Per questo segno di terra ginocchia e piacere sono estremamente collegate.

Acquario

Il nativo dell’Acquario è sensibile a baci e carezze sulle caviglie, le parti del corpo che ti permettono di alzarti. L’acquario è un segno lungimirante, sempre orientato verso il futuro. Rivoluzionario, procede sempre in avanti e le caviglie lo aiutano a non cedere mai.

Pesci

Molti nativi dei Pesci hanno la tendenza ad essere feticisti. Così come l’Ariete che è il primo segno dello zodiaco trova piacere nella stimolazione della testa, il Pesci che è l’ultimo segno dello zodiaco, trova estremamente piacevole la stimolazione dei suoi piedi. Basta massaggiare delicatamente i suoi piedi per farlo andare in orbita.