Scegli la divinità greca che ti piace di più e ti diremo il tuo potere speciale

Test delle divinità greche: scegli la tua preferita e scopriamo insieme che tipo di potere speciale hai. Credi di essere pronta?

La mitologia greca è qualcosa che ci accompagna da tutta la vita.

Dopotutto è proprio nell’antica Grecia che è nata la nostra civiltà, esportata in tutto il mondo poi dal popolo romano.

Miti, religioni, storie ed epica: viene tutto (o quasi) proprio da lì! Ecco perché il test della personalità di oggi riuscirà a tirare fuori cose di te che ancora non conoscevi: che ne dici, ti va di provarlo insieme a noi?

Test delle divinità greche: dicci qual è la tua e scopri il tuo potere speciale

Oggi abbiamo deciso di proporti il test delle divinità greche.

Come vedi ti abbiamo proposto quattro divinità greche tra cui scegliere nell’immagine qui sopra.

Ci dovrai dire qual è la tua preferita in base ai tuoi vaghi ricordi delle ore di epica al liceo oppure, molto più probabilmente, in base alle tue preferenze quando eri più piccola.

Sicuramente ne avevi una che ti piaceva più di tutti gli altri, no?

Bene, scegli pure con calma tra le quattro che ti proponiamo qui sopra (per motivi di spazio era veramente impossibile farti scegliere tra tutte quelle che esistono!) e scopri che tipo di potere speciale nascondi dentro di te.

Ci sono troppe poche opzioni per te? Allora dai una controllata a quale divinità greca corrisponde il tuo segno zodiacale: almeno scoprirai qualcosa di più su di te!

Pronta a giocare?

Pallade Atena : diciamoci la verità. Nessuno è più organizzato e più in grado di portare a compimento qualcosa di te! Hai scelto Atena (o Pallade Atena che dir si voglia) e questo ci riporta ad una simbologia di intelligenza, di guerra e di strategia.

Sei una persona che si fa valere in tutti i campi e che è particolarmente capace di fare strategie. Il tuo potere segreto è proprio questo!

Non credere che sia una cosa da poco: nessuno è in grado di coglierti di sorpresa e tu sai sempre cosa fare per metterti al sicuro dalle reazioni e dai piani degli altri.

Chi ti ha come amico ha un vero tesoro al suo fianco!

Sei una persona che, forse, tende a mentire un poco troppo a sé stessa: noi ti consigliamo di provare questo test per scoprirlo !

A prescindere dalle menzogne, sei una persona talmente veloce sia nel pensiero che nell’esecuzione che gli altri difficilmente riescono a starti dietro.

Il tuo potere nascosto è quello di leggere tra le righe, riuscendo sempre a fare la scelta giusta in barba a tutti gli altri. Impossibile nasconderti qualcosa o primeggiare quando ci sei tu di mezzo!

Per te Afrodite è la dea che più ti rappresenta e che ti piace e l’hai scelta nel nostro test delle divinità greche. Ma cosa rappresenta questa scelta?

Il tuo potere più grande è quello di ammaliare gli altri, di riuscire ad avere il pieno controllo su di loro. Non si tratta del semplice fatto di essere una persona affascinante ed in grado di comportarsi con grazia ed eleganza.

Il tuo modo di fare riesce veramente a mettere gli altri sempre in difficoltà: quando vuoi sfoggiare le tue carte della seduzione non c’è veramente nessuno che può resisterti!

Il tuo potere è quello dell’imparzialità: nonostante Zeus fosse una divinità decisamente fuori dalle righe, per lui era importantissimo non schierarsi mai nelle dispute umane.

Il tuo potere è quello di riuscire a rimanere sempre al di sopra di battibecchi e litigate. Hai mantenuto intatto il tuo giro di amici e sei veramente in grado di uscire indenne dai peggiori drammi. Ma come fai?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.