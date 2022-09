Vuoi averli come amici: sono i segni zodiacali più organizzati!

Oggi abbiamo deciso di parlare dei segni zodiacali più organizzati di tutto l’oroscopo: essere loro amici ha sempre un grandissimo vantaggio!

Hai mai avuto a che fare con una persona veramente organizzata?

La loro vita è tutta completamente sotto controllo; per ogni situazione hanno una cartellina, un faldone, un raccoglitore con informazioni, piani e percorsi già prestabiliti.

Non intendiamo metaforicamente ma proprio letteralmente!

Che ne dici: ti va di scoprire chi c’è nella classifica di oggi?

I segni zodiacali più organizzati dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Oggi abbiamo pensato di parlare di una categoria di segni veramente molto speciale.

Quella dei segni zodiacali più organizzati di tutto l’oroscopo!

Per ogni situazione (da quelle più semplici come un viaggio a quelle più complicate come al lavoro) i nati sotto questi segni zodiacali hanno sempre tutto pronto sotto mano.

Avere un amico in questa classifica dell’oroscopo di oggi vuol dire avere sempre con te qualcuno in grado di darti l’opzione giusta o migliore.

Siete in vacanza e vi siete persi per strada? Stai cercando di fare qualcosa al lavoro ma ci stai mettendo una vita?

I segni zodiacali più organizzati di tutto l’oroscopo sono in grado di darti sempre la risposta e risolverti ogni problema. Tu sei tra loro?

Scorpione: quinto posto

Dobbiamo dire una cosa di tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

Per quanto la loro vita privata possa, spesso, essere veramente molto disorganizzata (tra amori, sentimenti mai espressi, problemi e chi più ne ha più ne metta) gli Scorpione sono in realtà molto organizzati.

Avete mai lavorato con un nato sotto il segno dello Scorpione? Sono persone che hanno (e che devono avere) tutto sotto controllo.

Non si fermano di fronte a niente ed hanno una soluzione per tutto: provate a lavoraci un giorno solo per crederci!

Capricorno: quarto posto

Che sorpresa, cari Capricorno: siete solo al quarto posto della classifica dei segni zodiacali più organizzati di tutto l’oroscopo!

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone generalmente molto organizzate, questo è vero.

Diciamo generalmente perché c’è la possibilità che, una volta ogni tanto, i Capricorno si lascino un poco andare e dimentichino tutte le loro capacità organizzative.

Poco male, però: sono talmente organizzati che possono riprenderle subito!

Cancro: terzo posto

Dobbiamo spezzare una lancia nei confronti di tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Anche se spesso hanno la testa da un’altra parte, i nati sotto il segno del Cancro sono anche persone veramente molto organizzate.

Certo, si organizzano e sono precisi solo in quello che vogliono loro ma almeno possono esservi d’aiuto!

I Cancro tendono a credere in un disordine creativo ma non per questo sono persone disorganizzate: hanno tutto scritto, catalogato ed analizzato. Soprattutto quando si parla di atteggiamenti e di persone! Non a caso i Cancro sono anche nella classifica dei segni zodiacali che portano sempre rancore: se lo ricordano da tempo!

Aquario: secondo posto

Ai nati sotto il segno dell’Aquario spetta il secondo posto nella nostra classifica dei segni zodiacali più organizzati di tutto l’oroscopo.

Cari Aquario, siete persone che, effettivamente, hanno sempre tutto controllo. Ma come mai?

Forse perché siete anche nella classifica dei segni zodiacali maniaci del controllo o forse perché, semplicemente, vi piace essere organizzati.

Avere tutto catalogato, precisamente ordinato come volete voi ed accessibile (almeno secondo voi) da tutti gli altri è per voi fondamentale!

Da come è organizzata la vostra cucina, il vostro lavoro, la vostra macchina e tutto quello che vi circonda, sappiamo che ogni cosa è funzionale, precisa e veramente impossibile da cambiare. Se non siete precisi voi Aquario allora stelle e pianeti non sanno proprio di cosa parlano!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più organizzati di tutto l’oroscopo

Cari amici della Vergine, sapete benissimo che quando si parla di precisione, di bellezza e di estetica voi vi trovate sempre ai primi posti della classifica!

La Vergine, infatti, è uno dei segni zodiacali che proprio non può fare a meno di essere organizzato: in tutto!

I nati sotto il segno della Vergine sono persone che tendono ad avere un piano (e poi un piano B, un piano C eccetera eccetera) per tutto.

Non c’è una situazione che possa coglierli impreparati e, oltretutto, sono pronti a fare qualsiasi cosa per migliorare l’organizzazione già perfetta della loro vita.

Non sfidate i nati sotto il segno della Vergine quando si parla di organizzazione: vi straccerebbero!

