Capelli sporchi, addio prodotti costosi: con il trucco delle nonne risparmi soldi e tempo!

Vuoi sbarazzarti dei tuoi capelli grassi ma non hai tempo o voglia di lavarli? Nessun problema, ti sveliamo un piccolo segreto.

Quante volte ci siamo ritrovate con dei capelli sporchi ma senza alcuna voglia di lavarli? O magari, semplicemente, non abbiamo tempo da dedicare alla cura della nostra chioma.

Bè, abbiamo noi la soluzione che fa al caso tuo. Infatti, basta un semplice ingrediente per eliminare il grasso dai tuoi capelli in un battibaleno. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Come eliminare il grasso dai capelli senza lavarli

Se i tuoi capelli diventano grassi prima di quanto vorresti, probabilmente hai un cuoio capelluto di base molto grasso, la cui condizione peggiora se si pratica sport o se si vive in un luogo con alti livelli di umidità.

Qualunque sia la causa, non è comunque giustificabile. L’untuosità può farti sentire a disagio e può anche portare a fastidiosi problemi del cuoio capelluto come la forfora e persino la caduta dei capelli. Sebbene il cuoio capelluto abbia bisogno di livelli di pH equilibrati per mantenersi in salute, se grasso può anche far apparire i capelli molto trasandati e poco attraenti. Certo, puoi provare a gestire la tua chioma con una coda di cavallo come se nulla fosse, ma non è la soluzione ideale. Siamo qui però per dirti che c’è una soluzione per trattare l’untuosità senza dover lavare i capelli.

Gli shampoo secchi sono stati inventati appositamente per alleviare le condizioni di untuosità del cuoio capelluto quando non si ha il tempo di lavare i capelli. Ma se non hai uno shampoo a secco a tua disposizione, puoi ricorrere alla sua alternativa, che è essenzialmente l’idea stessa dello shampoo a secco: il talco. Quest’ultimo elimina il grasso dal cuoio capelluto e dai capelli. Inoltre, aumenta il volume. È il modo migliore per liberare il cuoio capelluto dal prurito e dal grasso, fidati! Tutto quello che devi fare è separare o dividere i capelli e cospargere il talco direttamente sulle aree esposte del cuoio capelluto.

Una volta spruzzato il talco sul cuoio capelluto, strofina con le dita. All’inizio si noterà che la polvere è visibile per qualche secondo, ma man mano che si strofina quest’ultima tende a scomparire. Il cuoio capelluto risulterà immediatamente più pulito e privo di untuosità e i capelli appariranno più voluminosi. Inoltre, non rimarranno tracce di talco, quindi non preoccuparti. Una volta terminata l’operazione, puoi optare per qualsiasi tipo di acconciatura, in tutta tranquillità.