Aurora Ramazzotti spegne il gossip, la reazione è glaciale: “Rispettate il mio silenzio”

Aurora Ramazzotti ha deciso di spegnere il gossip. La sua reazione è stata glaciale ed ha chiesto ai fan di rispettare il suo silenzio.

Aurora Ramazzotti è finita al centro del gossip e purtroppo per lei non c’è stato scampo. La figlia di Michelle Hunziker era già avvistata qualche tempo fa in compagnia di sua madre mentre in farmacia acquistavano un test di gravidanza. Il tutto è stato ovviamente riportato sul web, senza ovviamente sapere chi delle due nello specifico avesse deciso di acquistarlo.

Con il tempo, chiarezza è stata fatta e sembrerebbe che sia stata proprio la figlia di Eros Ramazzotti ad averlo acquistato e il settimanale Chi ha rivelato che sarebbe in dolce attesa. Da quel momento lei è stata travolta dal gossip, ma ha preferito la strada del silenzio senza rispondere o smentire il tutto.

Questo però fino a poco tempo fa in quanto nelle scorse ore però Aurora Ramazzotti ha spento il gossip, poiché raggiunta dai microfoni di Ansa si è sbilanciata per la prima volta in merito a questo delicato argomento.

Aurora Ramazzotti incinta? La figlia di Michelle Hunziker rompe il silenzio

Aurora Ramazzotti è stata raggiunta dai microfoni di Ansa che ha chiesto lei se volesse rilasciare qualche dichiarazione al gossip che la vede protagonista da qualche settimana a questa parte, ovvero se fosse in dolce attesa oppure no. La figlia di Michelle Hunziker, tra l’altro la conduttrice di Striscia La Notizia dopo l’addio a Giovanni Angiolini sembrerebbe aver cambiato vita, ha deciso di spegnere il gossip che da tempo ormai circola intorno alla sua persona.

“Ho sempre parlato di tutto” ha esordito la figlia d’arte, premettendo che non si è mai tirata indietro nemmeno di fronte agli argomenti più spinosi. “Questa stavolta rispettate il mio silenzio“ ha proseguito, chiedendo di rispettare la sua volontà di non affrontare l’argomento fin quando non ne sarà pronta. “Ogni cosa a suo tempo” ha poi concluso, rivelando che quando se la sentirà sarà lei stessa nel caso a parlarne senza che si senta forzata da sistemi esterni.

Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio, chiedendo di rispettare la sua privacy.