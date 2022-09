Chi lascerà per primo: tu o lui? Scopriamolo subito

Il test su chi lascia per primo ci dirà chi sarà, tra te ed il tuo partner, a mettere fine prima alla vostra relazione. Non sei curiosa di scoprirlo?

Prima di iniziare questo test dobbiamo prima venire a patti con una verità incontrovertibile.

O tu ed il tuo partner starete insieme per sempre oppure, purtroppo, prima o poi vi lascerete.

Ehi, niente di male in questo: è solo quello che succede praticamente a tutte le coppie!

Il nostro test di oggi ci aiuterà a capire meglio, solo, da chi arriverà prima la “stangata”: che dici, lo scopriamo insieme?

Il test su chi lascia per primo: sarai tu a porre fine alla tua relazione?

Oggi ti vogliamo chiedere di mettere alla prova te stessa e la tua relazione.

Una cosa da niente, non trovi?

Abbiamo deciso, infatti, di proporti un test della personalità veramente interessante che ti suggeriamo di provare… senza dirlo al tuo partner!

Il test su chi lascia per primo, infatti, è qui per dirci chi (tra voi due) lascerà prima l’altro.

Noi, ovviamente, vi auguriamo di rimanere insieme per sempre se siete felici.

Doveste arrivare, però, al punto di dovervi lasciare è meglio sapere chi sarà a fare la prima mossa.

Fortunatamente, qui c’è il test su chi lascia prima l’altro a darti una mano!

Dicci cosa hai visto in questa immagine e noi faremo il resto: pronta a scoprire se lascerai o se verrai lasciata?

hai visto prima la montagna : forse, se hai già visto una montagna nella tua vita, sai già di che cosa parla questo elemento.

Simbolo da sempre di sfida ma anche di grandi problemi e difficoltà, la montagna spesso ci parla di problemi e anche di ostacoli da abbattere.

C’è una buona chance, se hai visto prima la montagna nel test di chi lascia prima, che sarai tu a lasciare prima il tuo partner!

Sei una persona che non può fare a meno di concentrarsi sui problemi o che ha uno sguardo chiaro sulle problematiche della vostra coppia.

Di certo essere la persona che lascia non è mai bello: ti prendi una responsabilità non indifferente e avrai sempre paura di aver fatto la scelta sbagliata.

D’altro canto, sei una persona capace di guardarsi in faccia e di prendere la decisione migliore per sé stessa senza scuse o scappatoie: complimenti!

: forse, se hai già visto una montagna nella tua vita, sai già di che cosa parla questo elemento. Simbolo da sempre di sfida ma anche di grandi problemi e difficoltà, la montagna spesso ci parla di problemi e anche di ostacoli da abbattere. C’è una buona chance, se hai visto prima la montagna nel test di chi lascia prima, che sarai tu a lasciare prima il tuo partner! Sei una persona che non può fare a meno di concentrarsi sui problemi o che ha uno sguardo chiaro sulle problematiche della vostra coppia. Di certo essere la persona che lascia non è mai bello: ti prendi una responsabilità non indifferente e avrai sempre paura di aver fatto la scelta sbagliata. D’altro canto, sei una persona capace di guardarsi in faccia e di prendere la decisione migliore per sé stessa senza scuse o scappatoie: complimenti! hai visto prima la coppia che si guarda (o anche solo uno dei personaggi) : il romanticismo, con te, non muore mai.

Per questo motivo, nel test su chi lascia per primo, hai visto la coppia. Non la situazione o la montagna ma le due persone che si guardano nonostante tutte le difficoltà.

Sei sicuramente una persona romantica, questo lo abbiamo capito, ma non sarai anche una persona che mente a sé stessa?

(Se vuoi scoprire la bugia peggiore che ti racconti, ti consigliamo di provare questo test che trovi cliccando qui ).

Di certo non sarai tu a lasciare per prima. Ti piace pensare che tu ed il tuo partner possiate risolvere qualsiasi problema insieme e non ti fai domande. Se stai con qualcuno è con quel qualcuno che vuoi rimanere fino alla fine!

Meglio cercare di avere un approccio più pragmatico a queste situazioni: potresti ricevere qualche vera e propria batosta nella vita!

: il romanticismo, con te, non muore mai. Per questo motivo, nel test su chi lascia per primo, hai visto la coppia. Non la situazione o la montagna ma le due persone che si guardano nonostante tutte le difficoltà. Sei sicuramente una persona romantica, questo lo abbiamo capito, ma non sarai anche una persona che mente a sé stessa? (Se vuoi scoprire ). Di certo non sarai tu a lasciare per prima. Ti piace pensare che tu ed il tuo partner possiate risolvere qualsiasi problema insieme e non ti fai domande. Se stai con qualcuno è con quel qualcuno che vuoi rimanere fino alla fine! Meglio cercare di avere un approccio più pragmatico a queste situazioni: potresti ricevere qualche vera e propria batosta nella vita! hai visto prima il paesaggio (luna, mare, barca): il paesaggio, con la barca sul mare e la luna che si affaccia in uno spicchio magrissimo, ti ha colpito tantissimo.

Hai notato tutti questi elementi prima di qualsiasi altra cosa!

Con ogni probabilità tu ed il tuo partner siete due persone che la pensano alla stessa maniera. Non vogliamo dirti che non vi lascerete mai, anche se hai visto elementi che parlano di nuove avventure da affrontare insieme.

Per questo motivo, comunque, ti consigliamo di provare anche questo test che ci dice se hai davvero voglia di affrontarne di nuove.

Evidentemente siete due persone che si dicono le cose come stanno da sempre e per sempre. Se doveste lasciarvi non ci sarà una persona che lascerà di più l’altro ma, probabilmente, una discussione che affronterete insieme e di cui vi farete carico insieme. Buon per voi!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.