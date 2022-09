Questi segni sono veramente buffi: non è che ci sei anche tu tra loro, vero?

Ti è mai capitato di incontrare una persona… veramente buffa? Scopri subito se nella classifica dei segni zodiacali più buffi ci sei anche tu!

Oggi abbiamo deciso di parlare di una classifica dell’oroscopo veramente ma veramente molto particolare.

Se non ti è mai capitato di incontrare qualcuno che è veramente buffo abbiamo delle cattive notizie per te: potresti essere te la persona più buffa del tuo giro di amici!

Proviamo a chiarirci le idee con la classifica dell’oroscopo di oggi: sarai tra le prime cinque posizioni?

I segni zodiacali più buffi dell’oroscopo: ecco la classifica dell’oroscopo

Ti è mai capitato di incontrare qualcuno che, sotto sotto, era proprio… buffo?

Oggi abbiamo deciso di parlare di una classifica veramente particolare e divertente.

Quella dei segni zodiacali più buffi di tutto l’oroscopo!

Ci sono persone, infatti, che hanno una personalità talmente allegra e coinvolgente che finiscono per rendersi, poi, il centro di un piccolo show.

Che ne dici: ti va di scoprire insieme quali sono i cinque segni zodiacali che sono veramente i più buffi in tutto l’oroscopo?

Iniziamo subito, allora!

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro sono persone che, volenti o nolenti, finiscono sempre per stare al centro dell’attenzione.

Cari Cancro: non sarà mica di certo un caso, no?

Dovete fare pace con l’idea di non essere propriamente persone misteriose (non come questi segni zodiacali che sono i più misteriosi dell’intero oroscopo). Insomma, lasciate perdere l’allure del dico / non dico e concentratevi piuttosto sulf atto che voi Cancro siete benvoluti grazie alla vostra simpatia praticamente ovunque!

Gemelli: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli vengono generalmente considerati come veramente buffi. Ma per quale motivo?

I Gemelli, infatti, odiano passare per persone buffe e, sicuramente, non sono assolutamente contenti di essere nella classifica di oggi dell’oroscopo.

La realtà è che i Gemelli, a forza di cercare di essere sempre algidi e misteriosi, creano proprio l’effetto contrario. Più tentano di fare i disinvolti e più i Gemelli finiscono, spesso, per fare una figura… decisamente buffa. Cari Gemelli: smettete di negare la vostra vera natura di… buffi!

Sagittario: terzo posto

Di certo i Sagittario, che sono persone particolarmente indipendenti ed abituate a vivere come vogliono, non possono lamentarsi del loro posizionamento in classifica.

Quando diciamo che i Sagittario sono buffi, infatti, intendiamo che sono persone veramente uniche e che, quindi, spesso sembrano completamente buffi agli occhi degli altri!

Cantare ad alta voce per strada, scegliere sempre la propria strada, non curarsi dei vestiti che si indossano o curarsene troppo. I Sagittari sono persone che vivono di estremi, estremi innocui ovviamente, ma che per questo sono sempre al centro dell’attenzione.

Ci vuole poco a trovarli buffi così come ci vuole poco ad invidiare ad i Sagittario la loro vita priva di legami e di imposizioni: insomma, il vostro “buffo”, cari Sagittario, non viene mica per nuocere!

Bilancia: secondo posto

Cari amici della Bilancia, non prendetevela se siete nella classifica dei segni zodiacali più buffi di tutto l’oroscopo.

Dopotutto, visto che siete anche nella classifica dei segni zodiacali più rumorosi dell’oroscopo intero, potevate anche aspettarvelo!

La Bilancia è un segno particolarmente buffo. Sempre a disagio, finisce per essere decisamente sopra le righe quando può.

Non c’è niente di più buffo di vedere una Bilancia che cerca di trovare la pace comportandosi nella maniera più assurda che vi riesca di vedere.

Niente di male in questo: i nati sotto il segno della Bilancia sono infatti benvoluti da tutti e visti esattamente per quello che sono, nonostante la prima impressione decisamente buffa.

Meglio di così!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più buffi dell’oroscopo

Cari Acquario, diciamoci la verità: non vi piace proprio essere al primo posto della classifica dei segni zodiacali più buffi di tutto l’oroscopo!

Gli Aquario, infatti, sono persone assolutamente serie che hanno tantissime cose da fare e che, di certo, non apprezzano l’idea di essere i più buffi di tutto l’oroscopo!

Sfortunatamente per gli Aquario, però, il loro modo di fare e di essere è assolutamente buffo: un poco lo sanno, visto che si mettono sempre nella posizione anche di intrattenere gli altri!

I nati sotto il segno dell’Aquario sono fatti così: buffi, più di tutti gli altri, sono in realtà persone anche veramente sempre impegnate e con tanto da fare nella vita.

Che strana dicotomia!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.