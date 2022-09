Ti aspettano delle interminabili ore in auto? Non temere, affrontare un lungo viaggio in modo divertente è possibile con questo trucco da maestri!

Bentornata al consueto appuntamento che ti risolve ogni problema, noi della Redazione di Che Donna pensiamo davvero a tutto. Oggi affronteremo una questione che spesso passa in secondo piano, ma che solo chi ha figli può comprendere: quanto è difficile fare degli spostamenti lunghi, e soprattutto viaggiare in auto? Forse, a molti non è chiaro quanto non sia affatto semplice intrattenere i più piccoli, ma con questo trucco non ci sono davvero problemi: la situazione è portata di mano, gratuita, e senza sforzi!

Molti dicono che sia il viaggio la parte più bella e non la meta, forse quelli che lo sostengono non hanno figli in macchina da intrattenere! In ogni caso, sia che si tratti dei più piccini che di adulti, perché neanche loro scherzano, la soluzione del giorno è davvero un trucco da non lasciarsi scappare.

Viaggiare in auto è comodo per molti, dal momento in cui è possibile fermarsi a proprio piacimento e più volte, in base alle proprie esigenze. Di certo, la fatica di chi guida non la sentono i passeggeri, ma anche chi è al volante potrà sgranchirsi le gambe ogni volta che lo vorrà.

Quindi, se ti stai preparando per intraprendere uno spostamento importante non pensare al peggio. Con il rimedio pratico e veloce che ti stiamo per svelare il tempo volerà, e in men che non si dica i tuoi bambini saranno arrivati a destinazione senza accorgersene.

Il trucco che non ti aspetti per affrontare un lungo viaggio

Se te lo stai domandando, no non abbiamo intenzione di addormentare nessuno! Anzi, saranno gli stessi bimbi a divertirsi durante il viaggio rimanendo vigili ed attenti. Non dovrai fare altro che fidarti di questa guida, e di accettare quanto stiamo per rivelarti non come un “imperativo categorico”, ma come un consiglio di facile attuazione.

Porre ai bambini la possibilità di vivere l’esperienza di un viaggio è una grossa occasione di crescita. Precluderli ad una vita fatta di paure, ansie e restrizioni rispetto alle bellezze che ci sono nel mondo non è sano. Quindi, leggi con attenzione, non dovrai far altro che un piccolissimo gesto, ed ogni meta sarà realizzabile.

Se vuoi un quadretto familiare simile a quello in foto, non dovrai far altro che procurarti un bel carica batterie del cellulare e metterlo in funzione. Non ti stiamo proponendo qualcosa di eclatante, ma ad essere letteralmente rivoluzionario sono le modalità attraverso le quali risolverai ogni tuo problema.

Inoltre, come già accennato si tratta di un trucco che piace anche ai più grandi: non vuoi perdere una puntata del tuo show preferito? Accendi internet e connettiti alle tue piattaforme digitali, perché è lì che stiamo per approdare.

Dopo aver scelto la serie, assicurati di fare questo gesto prima di partire, è davvero geniale. Prendi una pellicola trasparente, hai presente quella nella quale di solito ci infili i documenti? Ecco procuratene una e mettici dentro il tuo smartphone o IPad, o comunque l’aggeggio tecnologico che intratterrà i tuoi figli.

In seguito, dovrai fare questa semplice mossa: sfila il poggia testa, infila nei buchini la pellicola trasparente, e rimetti tutto come prima. Et voilà, il gioco è fatto: hai il trucco perfetto per affrontare un lungo viaggio senza pianti ed isterismi!

Con questo video potrai vedere meglio di cosa si tratta, l’inventore è un uomo che di sedili se ne intende!

Allora, che ne pensi? Questo Life-Hacks non è una rivoluzione? Provalo, e vedrai che più nessuno spostamento ti sembrerà un problema.