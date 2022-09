Il trucco delle mollette ti salva la vita: mettile nell’armadio, vedrai cosa succede | VIDEO

Il trucco delle mollette sta spopolando, ti sveliamo perché in molti lo stanno già usando: incredibile cosa puoi fare se le metti nell’armadio

Cara amica, non pensare che delle mollette siano inutili se non associate ad uno stendino, perché arriva la rivoluzione che non ti aspetti. Quante volte ti sarà capitato che la tua camera da letto è letteralmente inondata da vestiti fuori posto? Il problema non è che tu non sistemi, ma che non sai dove metterli! Ci credi che con questa soluzione non dovrai spostare i mobili e nemmeno spendere un centesimo?

Appunto, come ti stavamo spiegando su, non dovrai assolutamente cambiare nulla nella disposizione della tua camera da letto. Quindi, non pensare che dovrai faticare, soprattutto tranquillizza chi condivide con te la stanza, le sue mutande resteranno al loro posto!

In ogni caso, stiamo per proporti una soluzione che potremmo definire ecosostenibile al 100%. Non dovrai acquistare nulla di nuovo se non utilizzare o riutilizzare le tue mollette. Quelle che probabilmente essendo in eccesso o rovinate avresti buttato via, invece possono davvero tornarti utili in un modo del tutto inedito.

Soprattutto è bene che tu sappia che la tecnica che ti stiamo per presentare non è da sfruttare solo in camera da letto, ma una volta imparata potrà essere applicata in tutti i contesti che desideri se è necessario.

L’armadio in disordine è un ricordo, le mollette risolvono tutto!

La funzionalità e la comodità possono aiutare nelle scelte di stile? Ebbene, possiamo rispondere con fermezza che è possibile! La soluzione protagonista del life-hack del giorno è così comoda che non ne potrai più fare a meno. Saper riorganizzare il proprio spazio secondo esigenze personali è la svolta!

Capita che per via della confusione si scelgano sempre gli stessi vestiti, dimenticando tutti gli altri che possono ricreare outfit unici. Allora, per non lasciare dei look nel dimenticatoio soltanto perché sei pigra nel riordinare, oppure perché hai mal gestito i tuoi spazi, leggi con attenzione questo trucchetto del mestiere.

Le mollette sono le protagoniste indiscusse dell’articolo del giorno. Non dovrai far altro che scegliere l’area nella quale far ordine. Ragionando, se dovessi prendere in considerazione un armadio, quale potrebbe essere lo spazio da sfruttare senza modificare spazi e piani?

Ebbene sì, l’anta di qualsiasi armadio è la tua soluzione. Come puoi sfruttarla? Prendi del nastro biadesivo e mettilo verticalmente sulle mollette. Queste le applicherai nel punto che preferisci dell’anta, e poi il gioco è fatto.

Dovrai semplicemente appenderci tutti i capi che preferisci, meglio è se ci metti sciarpe, cinture, felpe e tutti quegli indumenti che non necessitano di una piega. Non ci credi? Osserva con scrupolosità questo video che ti spiega tutto nel dettaglio. Come già detto, puoi sfruttare il trucco in più stanze e situazioni.

Che ne dici, ti abbiamo convinta a sfruttare questo trucchetto? Per non perdere i prossimi life-hacks restiamo aggiornati sulle novità in arrivo.