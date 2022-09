Guardati dentro: qual è la più grande bugia che ti racconti nella vita?

By

Il test della bugia più grande ci dice qual è la menzogna peggiore che ti racconti: che ne dici, ti va di scoprirla insieme a noi?

Tutti, chi più e chi meno, diciamo bugie. Questo, ormai, lo sappiamo, no?

Che dire, però, di quelle bugie che diciamo principalmente… a noi stessi?

Il test di oggi svela la più grande menzogna che sei solito raccontare a te stesso: che ne dici, ti va di scoprire insieme a noi quale sia?

Test della bugia più grande: scopri quella che ti racconti da solo

A tutti capita di raccontare delle bugie, una volta ogni tanto.

Che si tratti di una bugia bianca, di una (invece) molto più scura poco importa (o quasi, ovviamente!).

Generalmente racconti bugie agli altri: ai tuoi genitori, ai tuoi colleghi, al tuo partner od ai tuoi amici. Non parliamo, poi, delle volte che hai raccontato una bugia ad una persona che non conosci e che ti ha approcciata per strada!

Oggi, però, noi vogliamo scoprire la menzogna più grande che dici a te stessa.

Che ne dici: ti va di scoprirla grazie al test della bugia più grande?

Allora iniziamo subito: guarda il disegno e dicci che cosa hai notato per primo!

hai visto prima la bilancia : ovviamente la bilancia è un simbolo piuttosto famoso di giustizia e di pace.

Ma cosa vuol dire se lo vedi nel nostro test della bugia più grande?

Evidentemente ti racconti di essere dalla parte della ragione anche quando dalla parte della ragione non sei: che strano!

Sei una persona che tende a raccontarsi di essere sempre dalla parte del giusto ma questo non è assolutamente vero. Come tutti, ti capita di sbagliare: perché non lo vuoi ammettere neanche a te stessa?

Cosa possono mai voler dire, allora, le due mele nel nostro test della bugia più grande? Ma semplicemente che menti a te stessa riguardo al tuo desiderio di avere una relazione con qualcuno!

Sei una persona che tende a minimizzare i suoi sentimenti; agli altri dici che non ti importa niente di niente quando, invece, ti stai veramente struggendo d’amore per qualcuno!

Nel nostro test di oggi, però, il caprone ci dice che tu sei una persona che mente a sé stessa riguardo la sua rabbia o quella che ha provato in passato.

Hai fatto buon viso a cattivo gioco in più di un’occasione e ora ne stai pagando le conseguenze. Sei una persona che ha assolutamente bisogno di sfogare i suoi sentimenti ma che non riesce a farlo. La rabbia ti domina e questo ti mette in situazioni anche piuttosto scomode. Forse dovresti provare anche il nostro test di gestione della rabbia: ti aiuta a capire come fare a controllare la tua !

Nel test della bugia più grande, però, non sono i suoi lati positivi (il coraggio, la lealtà, la voglia di combattere) ad emergere ma qualcosa di molto più complicato.

Non racconti a te stesso quanto tu abbia voglia di primeggiare sugli altri! Menti a te stesso dicendoti che per te non è importante avere sempre il primo posto e l’ultima parola. Questo ti porta non solo a scavalcare gli altri con ogni mezzo possibile ma anche a cercare di fare finta di niente: un atteggiamento veramente poco apprezzato, te lo possiamo assicurare! Noi ti consigliamo anche di provare il nostro test della pace: ti aiuta a capire dove trovare la tua in modo da smettere di primeggiare su tutti gli altri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.