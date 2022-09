Questi segni sono maniaci delle pulizie, super fissati con l’ordine

Gli astri ci rivelano quali sono i segni zodiacali maniaci dell’ordine e del pulito. Non li vedrai mai stare con le mani in mano, rassettano continuamente.

Il pulito è il loro imperativo. Questi segni non riescono a tollerare il disordine nel loro ambiente circostante e sentono l’occhio che balla quando vedono sporcizia di qualsiasi tipo. Per questi segni pulire è un qualcosa che genera soddisfazione e che li fa sentire meglio.

La confusione e il disordine generano confusione mentale nei segni della classifica di oggi, che in qualche modo si sentono costretti a riordinare e pulire continuamente il loro ambiente. Tutto ciò che è fuori posto è una fonte di grande distrazione per loro e gli impedisce di concentrarsi sul resto. Fai parte dei segni più fissati con il pulito?

Questi 5 segni sono particolarmente ossessionati dal pulito

Le loro case sembrano quelle che vedi sulle riviste, a casa loro non alberga la polvere e difficilmente troverai qualcosa fuori posto o il letto da rifare. Appena cade una briciola la raccolgono. Per non parlare dei gruppi che seguono dove si confrontano e consigliano con persone fissate quanto loro. Una dispensa di consigli su come fare per avere una casa impeccabile perfettamente pulita e profumata.

Se per alcuni segni fare le pulizie è faticoso e noioso, per i segni della classifica di oggi è qualcosa che genera una grandissima soddisfazione.

Acquario

Al primo posto in classifica troviamo il nativo dell’Acquario. Conosciamo l’Acquario per la sua originalità. Si tratta di un segno ribelle e indipendente, che non ammette mai che gli venga detto cosa e come farlo. Il nativo di questo segno non è il genere di persona che diresti essere un maniaco delle pulizie perché in un certo senso è una persona un po’ confusionaria e senza regole. In realtà l’Acquario è un segno che organizza tutto meticolosamente in funzione delle sue esigenze personali. Questo significa che avrà i suoi modi ed i suoi tempi per fare le pulizie ma il risultato sarà impeccabile.

Vergine

Siamo sicuri che tutti coloro che si intendono un pochino di astrologia hanno pensato subito al nativo della Vergine quale degno rappresentante di questa classifica. Questo segno lo conosciamo tutti per la sua meticolosità, la sua eccessiva precisione e il suo spasmodico bisogno di avere sempre il controllo su tutto. La Vergine non sopporta la disorganizzazione, il ritardo e soprattutto non tollera il disordine. Avere intorno un ambiente ordinato lo aiuta a mettere in ordine le sue emozioni, quando questo non accade la Vergine diventa ansioso.