Quanto ami i blazer? Se tanto da voler a tutti i costi indossarli al meglio, dovresti seguire il nostro trucco: la soluzione a portata di mano in venti secondi!

Negli ultimi anni i blazer sono diventati senza dubbio dei capi di tendenza. La loro bellezza sta nelle linee e nei colori, ma soprattutto nella loro dote più grande: la versatilità! Li si può mettere in tutti i modi. Si può creare un outfit elegante, oppure più sbarazzino ma con lo stile trendy e originale, insomma ci sono mille e uno modi di acconciarlo, e c’è una soluzione anche quando la taglia non va. Questo trucco puoi adoperarlo in più casi.

Appunto, la soluzione che ti stiamo presentare è utile quando il tuo blazer preferito non è della taglia giusta. Capita di sbagliarsi, i camerini a volte confondono le idee, mentre in altri casi ci si rende conto soltanto a casa quando si stacca il cartellino e si perde lo scontrino per il reso, che l’indumento non calza proprio a pennello!

Ebbene, puoi adoperare il formidabile trucco di oggi anche quando semplicemente ti svegli con la voglia di rivoluzionare il look. Così, ti va di cambiare e di indossare la giacca in modo alternativo. Questa tecnica è così semplice che potrai davvero rivoluzionare i tuoi abbinamenti.

Per prima cosa è bene che tu sappia che se hai scelto di imparare la seguente tecnica, non è per conformarti allo stile di nessuno, ma per valorizzare la tua persona.

Quindi, qualsiasi sia la taglia e la lunghezza, puoi decidere di modificare in questo modo il capo di abbigliamento, ma trattandosi di una soluzione non irreversibile, potrai tornare al punto di partenza ed indossarlo diversamente.

Pronta ad iniziare? Il risultato sarà soddisfacente, non avrai più nulla da ridire, ed indosserai quel blazer che hai lasciato troppe volte dentro l’armadio.

Indossa il tuo blazer al meglio, sfrutta questo trucco!

Tieni bene a mente che non segui la moda di nessuno, ma il tuo gusto al quale associ dei rimedi pratici, veloci, economici ed ecosostenibili che ti permettono di esprimere al meglio ciò che provi. Rendi originali i tuoi outfit, abbraccia le tue forme come se ti fossero amiche, e non vedere questo trucco come se stessi cercando di nascondere un difetto, ma per quello che è: un’idea di stile!

Non ti serviranno gli utensili da cucito, quindi metti da parte cucitrici, pinze, spille, ago e filo, ma apri il tuo armadio e scegli l’outfit che oggi ti va di indossare. Seguire il tuo gusto e le esigenze del momento ti aiuterà ad apprezzare al meglio la soluzione, e soprattutto a renderla perfetta al tuo look.

Hai scelto i vestiti e il tuo blazer? Di solito, quando la misura non va accade che sia troppo lungo in vita, oppure di maniche. In entrambi i casi avrai bisogno di strumenti che usi nel quotidiano, ma per altre ragioni.

Accorciare le maniche è la cosa più semplice, ti basta un elastico. Mettilo attorno alla manica e mettici al di sopra parte del tessuto in più. In questo modo, la manica risulterà più corta, quindi adattala alle tue braccia perché sei tu a regolarla, ma potrai decidere di fare questa azione in due modi.

Se prediligi un stile più sbarazzino, puoi lasciare la manica arricciata. Altrimenti, se vuoi mantenere le linee, ti basterà prendere la manica metterci del tessuto di sopra in maniera ordinata, come se stessi piegando una maglia. Dopo dovrai stirarla, e il gioco è fatto!

Questa è la parte facile e anche semplice da comprendere. La seconda lo è un po’ di più perché è un metodo assolutamente innovativo. Ti starai chiedendo come fare a rendere la vita più corta senza sembrare un cartoccio dentro un jeans? Nessuno problema, prendi una cintura e mettila da parte, perché risolverà ogni tuo problema.

Indossa il blazer ma in modo del tutto diverso. Metti la parte inferiore in vita, con la cucitura interna verso fuori. Sopra indossa la cintura, e dopo averla fatta ben aderire al busto, prendi la parte “penzolante” sulle gambe del restante tessuto, e indossalo normalmente!

Hai cronometrato le tue azioni? Una volta compresi i gesti la soluzione diventerà sempre più pratica e veloce. Soprattutto nessuno vedrà la cintura di sotto, perché nascosta dal tessuto e con la funzione di contenere la parte in eccesso del capo!

Se guardi questo video esplicativo, avrai le idee più chiare:

Che ne pensi? Questa Tik toker è l’artefice dell’idea qui esposta, ed è davvero brava, provaci anche tu e rivoluziona il tuo stile con un semplice gesto!