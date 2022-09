A sentire loro c’è sempre un problema, sono i segni più problematici

Gli astri ci rivelano quali sono i segni che si fanno troppi problemi. A sentire loro, mai nulla va come dovrebbe andare.

Se fai parte della classifica dei segni che hanno sempre problemi, probabilmente ti aiuterebbe riflettere sulle conseguenze di questo tuo comportamento. Ricorda che quando si presenta un problema si hanno sempre due possibilità: la prima è focalizzarsi sul problema e lamentarsi, la seconda è puntare alla soluzione del problema focalizzarsi su questa. Immagina quanto cambierebbe la tua vita se tu provassi a dare più importanza alla soluzione che ha il problema.

Se hai la tendenza a vedere i problemi dappertutto potrebbe essere dovuto alla tua appartenenza astrologica. A volte facciamo fatica a contrastare alcune nostre caratteristiche innate ma con un po’ di impegno e qualche sforzo possiamo sempre migliorare la nostra vita.

Ecco i quattro segni zodiacali che vedono problemi ovunque

Rientrano in questa categoria le persone che hanno un comportamento che attira problemi, o la tendenza ad esasperare qualsiasi situazione che avviene nella loro vita quotidiana. Altre volte tendono anche ad anticipare i problemi, nel senso che tendono a vedere problemi che potrebbero conseguire da una determinata azione. Qualcuno li potrebbe definire un pochino catastrofici ma in realtà questa lungimiranza su eventuali problemi potrebbe anche giocare a favore ed essere un modo per anticipare eventuali problemi e quindi impedire che poi si verifichino davvero. E’ importante capire qual è la nostra attitudine di fronte ad un problema e cosa attira problemi nella nostra vita per combatterli nel modo migliore.

Secondo le stelle quattro segni zodiacali, in modo particolare, sono ossessionati dai problemi, li sentirai lamentarsi spesso. Se fai parte della classifica o conosci i segni che ne fanno parte, prova a uscire da questo circolo vizioso.

Ecco chi sono i se problemi problematici:

Ariete

Il nativo dell’Ariete è molto impulsivo, perde facilmente le staffe e di solito c’è sempre qualcuno al quale amputa la colpa. L’Ariete vuole avere sempre ragione e allo stesso tempo è sempre sul piede di guerra. Questo fuoco che ha dentro è il risultato dell’ influenza due Pianeti che lo governano: Marte il pianeta della guerra e dell’azione e Plutone il pianeta che segna un nuovo inizio, una rinascita, ciò che emerge dopo la distruzione. L’Ariete vuole avere il controllo su tutto e desidera che gli altri tengano in considerazione le sue opinioni. L’Ariete non ammette che nessuno gli dica cosa debba o non debba fare. Ovvio che questo temperamento così vivo porta spesso ad una serie di conflitti interpersonali, contrastare questa sua animosità non è sempre semplice.

Scorpione

Lo Scorpione è il segno più misterioso dello Zodiaco. E’ un segno introspettivo e molto sospettoso. Un investigatore per eccellenza. Cerca sempre di scovare qualcosa e spesso ci riesce dato il suo intuito infallibile. I problemi per lo Scorpione nascono nel momento in cui questo segno si rapporta con gli altri. Lo Scorpione tende a prendere tutto sul personale e questo genera conflitto. Non bisognerebbe mai dimenticare che lo Scorpione ha un pungiglione ed è velenoso. Lo Scorpione non dimentica, è molto rispettoso degli altri ma quando subisce un tradimento o viene deluso, non perdona facilmente, anzi agisce in nome della vendetta.

Leone

Il nativo del Leone è un segno esuberante, intenso, territoriale e molto forte. Al Leone piace collezionare successi, complimenti e meriti. Ovviamente queste sue caratteristiche lo portano ad essere spesso sul podio e da lì alza la guardia, perché sente l’invidia ardere in molte persone. Il Leone, è un segno molto combattivo, non si farà problemi ad affrontare chiunque mostri di avere problemi con lui. Per fortuna questo segno ha il dono della manipolazione nel senso che riesce a trovare il modo e le argomentazioni giuste per far cambiare idea al suo interlocutore. Il Leone in un certo senso è paranoico. Niente conta di più per lui che il suo orgoglio e il suo ego e non permette a niente e nessuno di tangerli.

Toro

Il Toro è un segno molto testardo e molto combattivo, solitamente dà del filo da torcere a chi intralcia il suo cammino e vuole contrastarlo. La testardaggine di questo segno è smisurata, difficilmente si riesce a far cambiare idea a questo segno quando si convince di qualcosa. Questo suo comportamento è alla base dei molti problemi che ha nella sua vita. Il Toro usa le sue corna e i suoi zoccoli per vincere ogni battaglia che si presenta sul campo e fino a quando non avrà visto l’avversario mollare lui continuerà imperterrito.