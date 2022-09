La Regina Elisabetta lo aveva sempre nella borsetta! Con 15 euro può essere tuo!

C’è qualcosa che la Regina Elisabetta portava sempre con sé nella sua borsetta. Ma non preoccuparti, puoi farlo anche tu!

E’ ormai risaputo come la Regina Elisabetta scegliesse ogni giorno l’outfit da indossare, ma alcuni dettagli sono ancora poco noti al pubblico.

Tra questi gli accessori che portava sempre con sé all’interno della sua immancabile borsetta. Ce n’è uno in particolare, che in 70 anni di regno, di cui non è riuscita mai a fare a meno.

L’accessorio must have della Regina Elisabetta

Ci sono alcuni accessori must have che la Regina portava sempre con sé nella sua mini bag. È risaputo che la sovrana era solita portare la sua borsa firmata dal marchio di lusso Launer da decenni, ma ciò che sceglieva di portare all’interno è rimasto un segreto, almeno fino ad ora.

Sally, autrice di Elizabeth the Queen: The Woman Behind The Throne, ha dichiarato che la defunta monarca, scomparsa l’8 settembre, non poteva fare a meno degli occhiali da lettura, delle caramelle alla menta e di una penna stilografica. Secondo Sally, la Regina portava con sé uno specchietto e del denaro contante, ma solo la domenica perché veniva poi messo nella cassetta delle donazioni della chiesa. La stessa autrice sostiene inoltre che la Regina non si privasse mai del suo rossetto. Infatti, secondo fonti vicine a lei, questo accessorio beauty era sempre presente all’interno della sua borsetta. La sua tonalità preferita era il rosa acceso di Elizabeth Arden.

A quanto pare Elisabetta non era poi così diversa da tutte noi. Il rossetto infatti è un accessorio che spesso e volentieri usiamo per rifinire il nostro make up conferendogli quel tocco in più di lucentezza e colore. Come appena accennato, era una fan dei rossetti di Elizabeth Arden, alla quale le avrebbe persino commissionato una tonalità personalizzata da abbinare ai suoi abiti da cerimonia per l’incoronazione. Da allora, ha indossato diversi colori, dal rosa antico al rosso mattone. Una grande varietà di tonalità, che però la monarca non ha mai disdegnato.

Anche se questa tipologia di rossetto sembra essere esclusiva o inaccessibile ai noi comuni mortali, in realtà anche tu puoi ottenerla. Ma tranquilla, non hai bisogno di spendere un patrimonio per copiare la defunta monarca. Infatti, i rossetti firmati Elizabeth Arden possono essere tuoi a partire da 15 euro. Proprio così. Che dire, un vero e proprio affare per poter avere almeno l’illusione di essere una reale almeno per una giornata!