Cara amica, con il consiglio del giorno sgrassare le superfici non sarà più un incubo: il rimedio a zero sprechi è una soluzione infallibile!

Quante volte ti sarà capitato di avere grandi difficoltà nel rendere la tua casa brillante e profumata? Il problema, non sta tanto nell’azione sgrassante, quanto nell’avere a disposizione delle soluzioni davvero valide. La maggior parte dei detersivi e prodotti sono ricchi di sostanze chimiche e tossiche, di conseguenza non è proprio il massimo del benessere quando si inalano in casa. Come se non bastasse, danneggiano anche l’ambiente! Con il rimedio del giorno, sgrassare le superfici sarà un gioco.

Abbiamo già detto che si tratta di un rimedio non solo assolutamente ecosostenibile, ma anche economico?

Questo perché si tratta di una soluzione fai da te che potrai realizzare in poche mosse, e i prodotti messi in gioco si trovano in qualsiasi negozietto vicino casa o supermercato. Inoltre, li potrai riutilizzare in tanti altri modi, perché sono davvero utili e immancabili quando si tratta di igiene e pulizia.

Tieniti pronto, perché non crederai ai tuoi occhi, l’azione pulente di questo mix potete renderà brillanti, profumate e a prova di sporco le superfici di casa. Infatti, non c’è piano o stanza in cui questo rimedio non possa essere adoperato.

Rivoluziona la tua vita verso uno stile di vita green, è più che una soluzione, è un affare per le tue tasche e per la salute!

Rimedio per sgrassare superfici, è miracoloso!

Come avrai notato stiamo proponendo una risposta ai tuoi problemi casalinghi diversa dal solito. Non si tratta del solito spray costoso o di chissà quale strumento di pulizia, ma è qualcosa di così semplice, facile e funzionale, che non crederai ai tuoi occhi una volta adoperato. La rivoluzione sostenibile parte con un cambiamento mentale e si protrae in piccoli gesti attuati nel quotidiano. Non costano nulla, e danno dei grandi risultati! Iniziamo a pulire qualsiasi superficie con questo mix sgrassante, è una vittoria contro lo sporco.

Le macchie più incrostate rovinano le superfici della tua cucina, o peggio qualcuno ha lasciato una tazzina di caffè sporca su un mobile! Che incubo quando quelle macchie non vanno via e per giunta il lezzo rimane sotto il proprio naso.

Dalla foto hai visto che si tratta di uno spray, ma sai come realizzarlo ed applicarlo?

La ricetta è facilissima, dopo averla letta una volta l’avrai già imparata e poi potrai anche personalizzarla! Ti basterà dell’aceto di vino bianco, del bicarbonato e dell’acqua! Non ci credi? Metti in uno contenitore a ricarica, va bene un vecchio “spruzzino” dello sgrassatore, e ci metti 400 ml d’acqua, due bicchieri di aceto e due cucchiai pieni di bicarbonato, con questa tecnica il pulito è assicurato!

Potresti anche aggiungerci del limone se desideri che la miscela sgrassante abbia un sentore “agrumato”. Ovviamente, l’agrume in questione fortifica l’azione pulente grazie alle sue proprietà che unite agli altri ingredienti sono una vera bomba. La pulizia ha molto a che fare con gli odori, ed è qui che arriva l’altro formidabile trucchetto che ti farà vivere un sogno ad occhi aperti.

Se ami delle fragranze in particolare, e vorresti che la tua casa avesse un’atmosfera personale, puoi acquistare degli oli essenziali con le profumazioni che più ti piacciono. Ad esempio, potresti scegliere quelli alla cannella e al sandalo che sono le essenze tipiche autunnali. Oppure se preferisci una casa dallo stile pacato e più “zen” perché non optare per un olio alla lavanda?

Insomma, con questo mix potente non avrai più alcun problema quando si parla di pulito e profumo! Rendere la tua casa un luogo confortevole è un gesto d’amore sia per te stesso che per le persone accanto a te.