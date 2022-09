Flora Canto, selfie notturno al naturale: semplicemente spettacolare

Flora Canto regala un selfie totalmente al naturale ai fan e fa impazzire tutti: la moglie di Enrico Brignano è semplicemente spettacolare.

Talentuosa, simpatica, ironica e assolutamente bellissima. Flora Canto lascia tutti senza parole condividendo tra le storie del suo profilo Instagram due selfie in cui si mostra totalmente al naturale prima di andare a dormire. Senza filtri, con il viso acqua e sapone e i capelli spettinati, dopo una giornata dedicata ai vari impegni, in primis quelli legati al ritorno a scuola di sua figlia Martina, Flora augura la buonanotte ai fan con due foto sensazionali.

Donna in carriera, attrice tra le più brave in circolazione, mamma di Martina e Niccolò e moglie di Enrico Brignano, Flora Canto riesce comunque a dedicare sempre un momento ai suoi followers che la seguono con affetto e che hanno particolarmente apprezzato i selfie in cui si mostra in tutta la sua semplicità.

Flora Canto, bellezza naturale e semplice: la moglie di Enrico Brignano è meravigliosa

La naturalezza e la semplicità rendono ancora più bella Flora Canto dotata di una bellezza naturale che ha sempre sfoggiato e continua a sfoggiare senza fronzoli. Sia sui social che nella vita di tutti i giorni, Flora ama sfoggiare look semplici e casual con cui, tuttavia, puntualmente riesce a lasciare senza parole i fan.

Ed è ciò che ha fatto ieri sera, prima di andare a letto, condividendo le due foto che vedete nell’immagine qui in basso.

“Pronta per domani! Si ricomincia con la scuola”, ha scritto la Canto sui social annunciando l’inizio del nuovo anno scolastico per la sua piccola Martina. Nelle foto pubblicate su Instagram, l’attrice indossa una semplice maglia bianca e mostra il viso acqua e sapone con i capelli lunghi, sciolti e leggermente disordinati. Un’immagine naturale che rende ancora più bella la moglie di Enrico Brignano.

Sotto le foto che pubblica sui social, infatti, l’attrice riceve puntualmente tantissimi complimenti. “Sei sempre bellissima”, “Che meraviglia che sei”, “Sei sempre una splendida mamma”, sono alcuni dei commenti più gettonati dai fan che amano guardare le foto in cui Flora si mostra sola, con i suoi bambini o con il marito Enrico Brignano.