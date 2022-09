Il trucco dello scotch in cucina ti salva la vita e ti farà risparmiare un sacco di soldi!

Grazie a questo trucco, dove si utilizza lo scotch in cucina, potremo risparmiare diversi soldi e mantenere più a lungo alcuni cibi.

Molto spesso esistono dei trucchi di cui non siamo a conoscenza ma che ci permettono di facilitarci il lavoro in cucina. Non solo, si tratta talvolta anche di piccoli stratagemmi che ci aiutano a conservare meglio i nostri cibi o a cucinarli in modo più gustoso.

Piccoli trucchi che una volta scoperti non abbandoneremo più. Ed è proprio il caso del trucco dello scotch in cucina che in questo caso ci permetterà di poter conservare molto più a lungo un ortaggio che in questo periodo va per la maggiore.

Scopriamo allora di cosa si tratta e come utilizzare lo scotch in cucina per risparmiare soldi e per poter conservare più a lungo una verdura molto utile e apprezzata tipica di questa stagione.

Ecco perché dovresti provare il trucco dello scotch in cucina

Tra gli ortaggi più apprezzati di questo periodo ci sono senza ombra di dubbio i pomodori. E anche se siamo alle fasi finali di questi ortaggi preziosi e utilissimi in cucina ancora possiamo godere della loro bontà.

Ovvio che stiamo parlando dei pomodori coltivati e maturati al sole e non quelli di serra che invece possiamo trovare tutto l’anno. La loro stagione è infatti l’estate e proprio ora tutti si affrettano ad accaparrarsi le ultime derrate che serviranno anche a preparare la passata di pomodoro (qui ci sono i trucchi preziosi) che poi si utilizzerà per realizzare sughi squisiti per tutto l’inverno.

Ma se abbiamo acquistato troppi pomodori o il nostro orto è stato davvero generoso può capitare di incorrere nel problema che queste ottime verdure vadano a male e si raggrinziscano e nel peggiore dei casi marciscano.

Come fare allora? Intanto è bene precisare che conservando i pomodori in frigorifero si incorre in un grosso problema, ovvero quello che perdano praticamente tutto il loro sapore.

Intanto dovremmo conoscere tutti gli stratagemmi per poterli conservare a lungo e qui trovi una guida esaustiva per farlo, oltre a questo però, è importante sapere come vanno conservati i pomodori una volta che li abbiamo raccolti o acquistati se non vogliamo che si raggrinziscano prima del tempo o peggio marciscano.

Prima di tutto dovremo scegliere un luogo fresco della casa, altrimenti il rischio che si deteriorino prima del tempo è dietro l’angolo, in secondo luogo una volta che abbiamo scelto la stanza o ad esempio una cantina o una zona fresca dobbiamo conoscere un trucco davvero geniale.

Esso ci consentirà di conservare i pomodori crudi fino a 2 settimane, senza necessariamente doverli posizionare in frigorifero.

Basta applicare un pezzettino di scotch sulla cima del pomodoro, proprio dove c’era il picciolo, e in questo modo potremo averli sempre freschi.

Un semplice trucco economico che ci farà invece risparmiare diversi soldi visto che non dovremo poi gettare i pomodori perché si manterranno molto più a lungo.