Test della compatibilità fisica: tu e lui siete veramente compatibili?

Il test della compatibilità fisica ci dice se tra te ed il tuo partner ci sono veramente le scintille sotto le coperte. Che dici, ti va di provarlo insieme a noi?

Ci sono tantissime persone che scoprono, veramente molto tardi, di non essere compatibili con il proprio partner.

Generalmente, infatti, tutti siamo attratti da persone per le quali abbiamo un tipo di connessione anche e soprattutto fisico.

Nel tempo, poi, questa connessione cambia e si trasforma in amore. A volte, però, succede anche il contrario. Aiuto!

Che ne dici: il test di coppia di oggi potrebbe aiutarti a chiarirti le idee?

Test della compatibilità fisica: quanto siete compatibili tu ed il tuo fidanzato?

A volte capita (ed è sempre un peccato) di terminare una relazione per insanabili dissapori.

Magari si tratta di questioni sentimentali oppure di una diversa visione del mondo o della coppia.

Altre volte, invece, ci si lascia per un motivo ancora più difficile da digerire: non si è compatibili dal punto di vista fisico!

Capiamoci bene: non è detto che l’intimità e l’aspetto fisico siano fondamentali in una storia ma, sicuramente, avere un compagno con il quale ti riesci ad intendere alla perfezione sotto le coperte non è male.

Per questo abbiamo pensato di proporti il test della compatibilità fisica. Ti chiediamo, però, di farlo insieme al tuo partner: non importa farlo nello stesso momento, ovviamente!

Guarda l’immagine qui sopra e dicci esattamente che cosa hai notato per primo. Il tuo partner, poi, farà altrettanto!

Ricorda che non è importante cosa vedete piuttosto il fatto di riuscire entrambi a vedere lo stesso elemento: chissà come andrà!

hai visto prima la coppia che si bacia : sapevi già che passione e sensualità sono praticamente il tuo secondo nome.

Sei una persona che tende a mettere le impressioni fisiche sempre al primo posto e, per questo, sei decisamente più passionaria degli altri!

Se tu ed il tuo partner avete visto lo stesso elemento, prima, vuol dire che siete assolutamente in sintonia ed anche veramente legati l’uno all’altra!

Per te, che sei una persona assolutamente fisica, avere qualcuno che la pensa come te e che ragiona come te è fondamentale.

Ecco perché, se avete visto entrambi lo stesso elemento, siete sicuramente due persone che hanno una compatibilità fisica alle stelle.

Vi piace toccarvi, il vostro linguaggio affettivo è praticamente lo stesso: per essere sicuri, però, potete provare il nostro test del linguaggio romantico che ci dice come comunicate con le persone che amate !

C’è chi ci direbbe che questa è l’unica compatibilità che conta e, di base, potremmo anche essere d’accordo. Il “problema” è che voi siete due persone che hanno due visioni della vita veramente simili e che si adoperano per far sì che la propria vita abbia una direzione comune. Questo, però, vi porta a dimenticare la passione, l’avventura e tutto quello che i magazine femminili (compreso il nostro) dicono che sia necessario per tenere viva una relazione! Forse dovreste provare anche il nostro test sulla fine della relazione che ci dirà qual è il motivo che, con ogni probabilità, vi porterà a terminare il tutto. L’amore non deve essere per forza fisico, è vero, ma non essere assolutamente in sintonia potrebbe rappresentare un vero problema per il vostro futuro!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.