I segni che pensano troppo prima di fare qualsiasi cosa: si rovinano la vita!

I segni zodiacali che rimandano sempre prima di fare qualcosa si rovinano veramente la vita: ecco come e perché!

Ti è mai capitato di conoscere qualcuno che non faceva altro che rimandare, nella vita, qualsiasi piccolo avvenimento?

Uscire con gli amici, andare ad un appuntamento dopo essersi lasciato, mandare un curriculum per un’occasione lavorativa. Niente di tutto questo vieni fatto in tempo e, a forza di procrastinare, arrivano tantissime delusioni.

Stelle e pianeti ne sanno qualcosa: cerchiamo di capire meglio anche noi di cosa stiamo parlando!

I segni zodiacali che rimandano sempre tutto: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Sembra strano pensare che ci siano persone che amano rimandare tutto nella vita.

Eppure, i segni zodiacali che rimandano sempre tutto sono persone che non vedono l’ora di posporre ogni impegno o pensiero.

L’idea di fare qualcosa subito o anche solo al momento giusto è per loro veramente qualcosa di troppo: si trovano sopraffatti e non sanno più che pesci prendere!

Attenzione: non parliamo dei segni zodiacali più procrastinatori di tutto l’oroscopo ma solo di tutte quelle persone che tendono a posporre ogni possibile occasione.

Di lavoro, certo, ma anche d’amore o di amicizia o qualsiasi altra esperienza. Il motivo? Te lo spieghiamo subito!

Capricorno: quinto posto

Nonostante siano persone che non hanno veramente paura di niente, i nati sotto il segno del Capricorno tendono ad essere dei veri procrastinatori.

Il Capricorno, infatti, è un segno che ama fare le cose da solo, con i suoi tempi ed i suoi modi. Non vuole chiamare al telefono, non vuole risolvere situazioni che, dilungandosi nel tempo, spesso diventano un vero e proprio incubo per i Capricorno! L’idea è quella id rimanere il più possibile nella propria, confortevole, solitudine.

Non è un caso che i Capricorno siano anche nella classifica dei segni zodiacali più taciturni dell’oroscopo!

Cancro: quarto posto

Pigrizia e rimandare tutto spesso vanno a braccetto; ecco perché i nati sotto il segno del Cancro si trovano nella classifica dei segni zodiacali che rimandano sempre tutto!

Cari Cancro, non vi offendete se ve lo diciamo. Siete persone gentili e che sono sempre pronte a fare nuove esperienze… almeno sulla carta!

Quando si tratta, poi, di dare seguito a tutti i piani che avete fatto (magari con persone che vi hanno proposto di uscire ma che a voi non interessano) ecco che cominciate a cercare di rimandare tutto. Insomma cari Cancro: non mettete nel vostro piatto più di quanto non possiate mangiare!

Pesci: terzo posto

Per i nati sotto il segno dei Pesci, rimandare tutto è veramente un qualcosa di gratificante. Loro non si sentono assolutamente in colpa a farlo!

I Pesci, infatti, sono persone assolutamente tranquille che pensano spesso di cambiare programmi e che, il più delle volte, si rendono conto che rimandare qualcosa è probabilmente la scelta migliore.

Per i Pesci dover sempre tenere fede alla parola data, soprattutto quando si parla di impegni o quando si devono mettere in gioco per davvero. Non si tratta tanto di cattiveria o di pigrizia: i Pesci, semplicemente, rimandano tutto perché se non sono interessati a qualcosa, forzarsi nel farla rovinerebbe tutta la loro giornata!

Leone: secondo posto

Cari Leone, sappiamo già che, probabilmente, inizierete ad arrabbiarvi.

Non possiamo farci niente, però: siete tra i segni zodiacali che tendono a rimandare sempre tutto e siete anche in alto nella classifica di oggi!

I Leone sono persone che tendono veramente a rimandare qualsiasi cosa che possa provocargli un minimo di disagio.

Questo comprende uscite con amici che non vedono da un po’, telefonate a familiari o colleghi di lavoro, l’invio di mail, il postare sui social media e qualsiasi altra interazione sociale per la quale non si siano preparati a fondo.

Impossibile convincere i Leone a fare qualcosa che non hanno voglia di fare: i nati sotto questo segno sarebbero in grado di rimandare veramente qualsiasi cosa.

Nessuno è in grado di obbligare i Leone a fare qualcosa: ecco perché possono permettersi di rimandare sempre tutto!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che rimandano tutto

Cari Toro, ci dispiace anche per voi perché sappiamo benissimo che vi arrabbierete molto nel trovarvi al primo posto della classifica dei segni zodiacali che rimandano tutto.

Purtroppo per voi, però, stelle e pianete hanno parlato: siete al primo posto della classifica di oggi!

I Toro sono persone che, spesso, sono organizzatissime e pragmatiche e che affrontano senza paura tutte le piccole incombenze della vita quotidiana.

Questo fino a quando, purtroppo per i Toro, non raggiungono il limite masso della loro misura ed esplodo. Ecco, quindi, che per un bel periodo di tempo i Toro non si prendono nessun tipo di responsabilità e rimandano tutto il rimandabile. I Toro sono fatti così: sempre sul pezzo per la maggior parte del tempo, hanno dei periodi (poi) di ricarica che li possono veramente tenere fermi per tantissimi giorni.