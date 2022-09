Ex di Corona racconta il suo dramma: “Dolore atroce”

By

Momento drammatico per la celebre ex di Fabrizio Corona, che ha raccontato sui social quello che sta soffrendo in questi giorni.

La vita del fotografo dei vip Fabrizio Corona è sempre stata sulle copertine. Un po’ per la sua indole spregiudicata e trasgressiva, un po’ per le vicende che hanno coinvolto le persone che gli sono di fianco. Negli ultimi mesi la bagarre mediatica si è fatta sentire, soprattutto per quanto riguarda le contese sul figlio Carlos.

A colpi di storie Instagram, il paparazzo e l’ex moglie Nina Moric hanno inveito l’uno contro l’altro, mentre il ragazzo 20enne frutto del loro passato amore si è apertamente schierato dalla parte del padre. La showgirl, nota anche per il suo carattere forte e determinato, ha dovuto fare i conti con un allontanamento dal figlio, che ha preferito la convivenza con Corona.

Già da tempo appariva provata dalla situazione, come nel caso di qualche mese fa, quando veniva pubblicamente accusata di aver “rubato” 50mila euro all’ex marito davanti agli occhi di Carlos. Una lotta senza fine, insomma, quella che ha visto protagonista una famiglia ormai completamente sfaldata, ma lei continua a rivolgere pensieri d’affetto al figlio attraverso il suo profilo social, sul quale ha raccontato che sta affrontando un momento davvero difficile.

Esame istologico per Nina Moric, le condizioni attuali della showgirl

Siamo abituati a vederla avvolta da lustrini e paillettes, con un’allure sempre super glamour, ma Nina Moric negli ultimi giorni sta affrontando un momento difficile dal punto di vista della salute. A raccontarlo è stata lei stessa sui social, condividendo con chi la segue la sua sofferenza fisica.

Con un post nelle sue stories, la modella ha pubblicato un documento che testimonia una sua gastroscopia, effettuata a causa di lancinanti dolori allo stomaco e all’intestino. “Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce“, ha rivelato nel suo racconto l’ex moglie di Corona, spiegando di sentirsi consumata dalla sofferenza. Mentre si attendono gli esiti degli esami che possano approfondire la problematica della Moric, lei trascorre il suo tempo cercando di trovare sollievo in compagnia di cucciolo e tv, con un buon concerto dei Queen in sottofondo.

Il male che sta attanagliando Nina si aggiunge così, alla sofferenza sentimentale per la lontananza dal figlio Carlos, che nonostante il momento difficile, ancora non ha deciso di fare alcun passo nei confronti della madre. Sicuramente nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti arriveranno dalla showgirl, che racconterà le cause all’origine del suo dolore.