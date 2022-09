Le stelle hanno un buon consiglio per ogni segno, mettilo in pratica subito!

Gli astri hanno dispensato un consiglio per ogni segno zodiacale. scopri Qual è il consiglio che apporta valore aggiunto alla tua vita.

Gli astri ci fanno un regalo e ci rivelano qual è il consiglio speciale che ogni segno zodiacale dovrebbe seguire per vivere meglio. Questo consiglio rispecchia le sue caratteristiche innate e rivela anche i suoi blocchi profondi. Prova a ad ascoltare cosa ti consigliano le stelle in modo che l‘armonia, l’amore e la tranquillità regnino sovrane nella tua vita.

Ognuno di noi ha caratteristiche distintive e queste dipendono in parte anche dalla nostra data di nascita e quindi dal nostro segno zodiacale di appartenenza. Questo in qualche modo ci delinea, mostra chi siamo, le nostre virtù e i nostri difetti i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Gli astri conoscono bene il profilo caratteriale di ciascun segno e in base a questo sono giunti al consiglio perfetto per ogni segno quel consiglio che potrebbe dare una svolta radicale alla nostra esistenza.

Scopri anche in che modo gli angeli custodi proteggono ciascun segno zodiacale

Ecco il consiglio delle stelle che illuminerà il cammino di ogni segno zodiacale

Che tu creda o meno nell’astrologia, ascoltare un consiglio non costa niente e si può sempre valutare se sia il caso di seguirlo o meno per poi rendersi conto che magari non ci avevi mai pensato, eppure quel consiglio così semplice potrebbe davvero rappresentare la chiave di un cambiamento importante, quel cambiamento che ti serviva per migliorare la tua vita e renderla più appagante.

Ecco i consigli degli astrologi per ciascun segno zodiacale

Ariete

Sappiamo che l’Ariete è un segno molto impulsivo e privo di pazienza. Le stelle ti consigliano di armarti di pazienza se vuoi risolvere i problemi che ti angosciano. Dentro di te sai come fare, devi solo placare la tua anima e non permettere che la tua agitazione interiore rovini tutto.

Toro

Il nativo del Toro è un segno che si abbandona alla sfiducia e rimuginare troppo sulle cose passate. Le stelle ti consigliano di concentrarti sul presente e sulla persona meravigliosa che sei, una persona che merita davvero molto. Se aprirai il tuo cuore l’amore guarirà tutte le tue ferite.

Gemelli

Il Gemelli è un segno emotivo e spirituale. Dentro di sé coltiva tutte le risorse necessarie per sostenere il suo spirito quando è agitato dalle difficoltà. Gli astrologi gli consigliano di non essere pigro in questo caso e di affidarsi alla sua forza di volontà e alla sua saggezza per capire come superare gli ostacoli e andare avanti.

Cancro

Il Cancro è il segno più empatico dello Zodiaco. Sempre pronto a sostenere gli altri. È tempo che il Cancro si fermi a guardare dentro se stesso. Il Cancro ha bisogno di purificare il suo cuore di tanto in tanto, di svuotare la sua anima dal dolore che condivide empaticamente con gli altri, solo in questo modo sentirà la felicità pervadere dentro di lui.

Leone

Il Leone è un segno molto fiducioso nelle sue capacità, molto orgoglioso di se stesso e molto forte. Le stelle gli consigliano di essere più umile in futuro. L’umiltà è la chiave che porterà il Leone verso un futuro davvero luminoso.

Vergine

Il nativo della Vergine ha sempre bisogno di avere tutto sotto controllo e questo è il suo punto debole perché è qualcosa che genera ansia e frustrazione. Le stelle consigliano alla Vergine di rilassarsi, procedere per gradi ed obiettivi e fare sempre in modo di liberare i sentimenti negativi che albergano il suo animo.

Bilancia

La Bilancia ricerca un equilibrio per tutta la vita, ciò che agita il suo animo è il non riuscire a risolvere i problemi che lo affliggono. Le stelle ricordano alla Bilancia che deve scavare dentro di lui per capire cosa fare. Prima però deve ritrovare la calma necessaria e la pace della mente.

Scorpione

Nessun segno dello zodiaco ha un’intuizione degna dello Scorpione. Le stelle ti consigliano di farti guidare dal tuo intuito, è lui la tua forza e la tua guida e non dovresti mai dubitarne.

Sagittario

Il Sagittario è un segno solare e positivo, quello che gli astri ti consigliano di fare è di essere flessibile e di prendere nella tua vita le decisioni migliori per te stesso, senza pensare alle conseguenze che queste hanno sugli altri. La tua vita merita di essere trattata con la giusta importanza.

Capricorno

Il Capricorno è un nativo laborioso. Le stelle gli consigliano di devolvere le sue energie per una questione importante, ottenere la pace mentale. Il Capricorno dovrebbe imparare a sgomberare la mente da tutti i pensieri, da tutte le ferite e da tutte le delusioni e lasciare che la mente lo guidi verso la luce.

Acquario

Il tallone d’Achille dell’Acquario è il risentimento. L’Acquario non è un segno che prova rancore ma spesso voltandosi indietro prova rabbia per aver gestito male alcune situazioni. Le stelle consigliano all’Acquario di mettere una pietra sul passato e voltare pagina. Solo in questo modo potrà guardare al suo futuro con lungimiranza.

Pesci

Il pesci è un segno che lascia spesso che le emozioni lo pervadano e lo facciano sentire intrappolato in un blocco emotivo. Le stelle chiedono al Pesci di divincolarsi dalle emozioni, solo in questo modo potrà trovare la strada per raggiungere la felicità in tutti gli ambiti della sua vita e padroneggiare finalmente il suo cuore.