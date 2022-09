Questo test ci svela come gli altri fanno a capire quando stai mentendo

By

Test delle menzogna e della verità: ecco come fanno gli altri a rendersi conto che stai mentendo. C’è un piccolo dettaglio che lo svela!

Lo sapevi che capire se stai mentendo o meno è veramente molto semplice?

No, dai, non siamo i protagonisti di una serie TV dove si riesce, esattamente ed ogni volta, a risolvere i casi grazie alla bravura del personaggio principale.

Ti vogliamo solo proporre un test della personalità che ci dirà qualcosa di più su di te e sul modo in cui menti alle altre persone: che ne dici, ti va di provarlo?

Test delle menzogna e della verità: ecco come gli altri scoprono le tue bugie

Inutile fare finta di niente: ogni tanto anche tu hai mentito!

Che si tratti di una bugia bianca o di una bugia… decisamente più colorata, a noi non importa.

Oggi vogliamo proporti il test delle menzogne e della verità perché è un buon modo per capire che, a volte, le nostre menzogne sono molto più palesi di quanto non pensiamo.

Ti chiediamo solo di guardare questa immagine che ti proponiamo qui sopra e di dirci cosa ti ha colpito immediatamente nel disegno.

La tua risposta ci svelerà come sveli i tuoi segreti più importanti: le menzogne che dici!

Ma perché parliamo anche di verità? Te lo spieghiamo subito qui sotto: pronta a conoscerti meglio?

hai visto prima il volto dell’uomo senza niente sul viso : un volto vuoto, senza nulla. Anche un poco spaventoso se vuoi ma sicuramente interessante.

Tu hai visto prima di tutti gli altri questo elemento: cosa vuol dire nel nostro test della menzogna e della verità?

Innanzitutto che sei una persona generalmente genuina: ti piace guardare in faccia la realtà delle cose e rimani spesso “scottato”.

Quando menti, però, le persone lo riescono a capire subito: hai un’espressione sul volto estremamente colpevole e, spesso, tendi a rivelare le cose che cerchi di nascondere dicendole chiaramente.

La tua verità è questa: non puoi mentire quindi noi ti consiglieremmo di non provarci neanche!

Assolutamente che sei una persona veramente molto brava a mentire! Gli altri riescono a capire che stai mentendo solo in poche occasioni; probabilmente, a svelare la tua menzogna, è quasi sempre il caso oppure un colpo di sfortuna.

Riuscire a capire quando menti è qualcosa che possono fare solo le persone che ti conoscono benissimo: insomma, sei un vero e proprio esperto!

La tua verità è che, prima di mentire, cerchi assolutamente di convincerti della bontà delle tue bugie. Il più delle volte credi veramente in quello che dici: che atteggiamento strano!

Evidentemente sveli le tue menzogne grazie al fatto che, quando dici una bugia, diventi improvvisamente molto ma molto nervoso.

Sudi, ti agiti, arrossisci: per gli altri, spesso, è facile riuscire a capire che stai mentendo, soprattutto se ti guardano negli occhi.

La tua verità è che, nell’ottica di portare a termine una menzogna, dovresti cercare di astrarla da te. Hai un grande senso della giustizia e non riesci adire neanche una bugia bianca.

Sei una persona estremamente gentile e tranquilla: perché mentire se non ti serve?

Cosa vuol dire questo nel test della menzogna e della verità? Tu sei, probabilmente, una persona che tende a giustificare troppo le sue azioni quando mente.

Ecco perché gli altri riescono a capire che stai dicendo una bugia! Quando parli (e straparli) le altre persone capiscono subito che stai esagerando e, la domanda successiva che si fanno è: “Perché sta esagerando così tanto?”.

Noi ti consiglieremmo di provare anche il nostro test della gestione della rabbia: ti aiuterà a capire meglio perché sei così “fisico” nelle tue reazioni !

Tu, però, hai visto le orecchie dell’uomo come primo elemento: poco importa che tu le abbia viste insieme o ne abbia notata solo una!

Sei una persona che tende a mentire solo in situazioni veramente importanti anche se non sai bene ancora perché ti lasci andare alle bugie.

Menti per il gusto di farlo, perché sai che puoi e che spesso gli altri non svelano l’inganno: ma sai bene che, a volte, ti è successo di fare qualche figuraccia per via delle tue bugie!

La tua verità è che ti piace mettere a dura prova la pazienza degli altri: noi, infatti, ti consigliamo anche questo test così da capire come gestisci la tua.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.