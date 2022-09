Non parlare con questi segni al mattino, sono sempre scontrosi al risveglio

By

Gli astri ci rivelano chi sono i quattro segni zodiacali coi quali faresti meglio a non parlare di prima mattina. Il risveglio per loro è traumatico.

Al risveglio ognuno di noi reagisce e si comporta in modo diverso. Alcuni sono scattanti ed attivi fin da subito dopo aver aperto gli occhi, altri hanno bisogno di molto più tempo per carburare e iniziare una nuova giornata. I segni della classifica di oggi fanno una grandissima fatica al risveglio e hanno bisogno di tempo per passare dalla modalità sogni a quella della realtà.

Non è sempre semplice comunicare con questi segni al mattino, sono silenziosi e scontrosi. Il problema è che fanno fatica a trovare la loro dimensione dopo il risveglio e non si può certo dire che godono di lucidità mentale appena lasciano il letto.

Ecco i segni meno socievoli al risveglio

I segni della classifica di oggi al risveglio sono particolarmente spenti. Al buongiorno rispondono alzando una mano e se provi a rivolgere loro la parola non ti ascolteranno; se insisti a voler parlare con loro potrebbero persino risponderti male. La mattina preferiscono restare in silenzio e non essere avvicinati. Sono 4 i segni meno socievoli al risveglio:

Pesci

Il nativo del Pesci è un grande sognatore e durante il giorno ama restare ovattato nella sua dimensione fantastica dove può sognare la vita che desidera ed estraniarsi dalla realtà senza essere disturbato. Il Pesci ama i sogni più di tutto. Al risveglio trova faticoso abbandonare i suoi amati sogni per tornare alla realtà ed è questo a renderlo irascibile, per fortuna torna in se velocemente.

Leone

Il segno del Leone si alza presto la mattina. Ama brillare e fare in modo che ogni giornata sia produttiva e che generi valanghe di apprezzamenti, complimenti e successi. Il Leone appena sveglio sente la necessità di fare mente locale per organizzarsi e fare il punto di tutti gli impegni della sua giornata. Mentre lo fa ha bisogno di estrema tranquillità e nessun disturbo. La mattina faresti meglio a lasciare che sia il Leone ad iniziare un discorso se non vuoi rischiare un’occhiataccia.

Acquario

Anche l’Acquario fa parte dei segni zodiacali che al mattino hanno bisogno di tanta tranquillità. L’acquario ha i suoi tempi e sicuramente prima di aver preso il suo caffè o il suo te non è in grado di intraprendere nessuna conversazione. Al risveglio sente la necessità di tornare pian piano a connettersi con la realtà, impiega del tempo per svegliarsi completamente ma appena lo fa torna ad essere il solito chiacchierone e giocherellone di sempre.

Ariete

L’Ariete è il segno più impulsivo dello Zodiaco. Al mattino potrebbe essere più impulsivo del solito e se lo disturbi rischi di dover fronteggiare una reazione eccessiva ed inaspettata. Questo accade solo se l’Ariete è stanco e sente di non essersi riposato abbastanza. In tutti gli altri casi appena sveglio è già scattante, sorridente e dinamico.