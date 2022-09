Test: trova l’intruso e scopri se sei veramente un genio

Grazie a questo test potrai scoprire se hai delle doti geniali oppure no. Analizzeremo la tua personalità e ti daremo una risposta

Credi di essere capace di guardare un’immagine e trovare un intruso? Avrai quattro opzioni a tua disposizione, dovrai seguire un filo logico e trovare il dettaglio che non ha nulla a che fare con gli altri tre. Un aspetto importante è non farti trovare impreparato, prenditi tutto il tempo che vuoi e poi rispondi con calma. Questo non è un test di logica e ragionamento, la risposta che darai sarà condizionata dal tuo istinto e dalla tua personalità.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro città: Roma, Berlino, Lisbona e Rio de Janeiro. Non devi scegliere la tua meta preferita per un viaggio ma scoprire quale tra queste quattro città non dovrebbe essere in questo elenco. C’è un dettaglio che potrebbe aiutarti ma devi arrivarci da sola, altrimenti il test non sarebbe valido. Fai la tua scelta, pensaci bene e poi potrai continuare il test.

Hai scelto la città che secondo te non c’entra niente con le altre? Bene, questo vuol dire che adesso puoi scorrere il testo verso il basso e leggere il profilo abbinato alla tua scelta. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa, scopri qual è la tua! Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica perché si tratta di un semplice passatempo che vogliamo offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco i profili del test.

I profili del test

Roma: la città eterna non è l’intruso in questo elenco. Se l’hai scelta, vuol dire che sei una persona romantica e passionale. Ti piacciono le storie con il lieto fine e non sopporti le ingiustizie. Hai un carattere generoso, aiuti sempre gli altri e spesso rinunci a qualcosa pur di supportare una persona alla quale tieni veramente. Sei una persona buona ma devi fare attenzione a non fidarti di tutti, qualche malintenzionato potrebbe approfittare della tua eccessiva fiducia nel prossimo.