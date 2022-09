Scegli uno sport e scopri che tipo di persona sei nel profondo

By

Il test dello sport, fortunatamente, non è qui per misurare la tua condizione fisica ma, piuttosto, quella mentale. Credi di volerlo provare?

Pronta a fare sport? No, dai, tranquilla stiamo scherzando: rimani pure sul divano in pigiama!

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità decisamente curioso che, però, potrebbe aiutarci a capire meglio la tua condizione mentale.

Che ne dici, pensi che ti potrebbe piacere provarlo insieme a noi? Allora iniziamo subito!

Test dello sport: scegli il tuo e scopri chi sei veramente

Ma come, scegliere uno sport può dirci veramente tanto di una persona?

La risposta è assolutamente sì… ma solo se provi il nostro test dello sport!

Qui sopra trovi quattro sport tra cui scegliere: attenzione, non intendiamo scegliere tra gli sport che hai fatto o che ti riesce facile fare ma lo sport che preferisci o che ti piacerebbe provare tra i quattro qui sopra!

La differenza è sostanziale e ci dice veramente tanto di te.

Per questo motivo, quindi, prenditi del tempo per decidere e non preoccuparti di quanto tempo ti ci vuole.

Allora: quale sport scegli… nel test dello sport?

arrampicata : diciamoci la verità. Questo non è uno sport semplice e tantissime persone lo iniziano senza sapere bene a che cosa vanno incontro.

Chi lo sceglie, generalmente, è una persona che non vede l’ora di portare sempre più avanti l’asticella, combattendo contro le intemperie e contro il nemico più potente di tutti: la montagna.

Se hai scelto arrampicata, quindi, sei una persona che ama le sfide e che tende a cercare sempre di vincere, in qualsiasi situazione si trovi.

Non hai tanti problemi con te stessa o, se li hai, hai deciso che non li vuoi affrontare ora. In questo momento, nella tua vita, c’è qualcosa di molto più grande che vuoi sconfiggere: non hai paura e non vuoi intimorire, vuoi solo avere la libertà di fare le tue scelte! Arrampicata è comunque uno sport solitario nonostante i tanti amici che ti puoi fare lungo la strada. Combatti contro i problemi che ti si stagliano di fronte: troverai la strada per affrontare anche quelli che trovi dentro di te!

A pallavolo tutti sono indispensabili e nessuno è necessario; nel nostro test dello sport la tua scelta ci dice che sei una persona che ama stare con gli altri e che ha un ottimo rapporto con i suoi amici.

Certo, noi ti consiglieremmo anche di provare il nostro test degli attacchi per capire se c’è qualcuno di cui non ti devi fidare .

In ogni caso, sei una persona che ha un ottimo modo di rapportarsi con le altre persone, benvoluta da tutti e che non fatica a farsi degli amici.

La tua scelta ci dice che tutti ti considerano un vero e proprio tesoro: fai attenzione solo a chi ti vuole sfruttare!

In realtà chi sceglie di fare danza classica è una persona che ha un vero e proprio problema… con sé stessa!

Vuoi spingere i tuoi limiti oltre ogni possibile traguardo e hai scelto questo sport perché sai che la tua più grande avversaria sei proprio tu!

Per questo motivo, quindi, noi ti consigliamo di provare anche il nostro test della prigione mentale . Potresti esserti messa in gabbia da sola a forza di darti sfide che sono impossibili (o quasi) da superare!

Qual è il responso del test dello sport su di te?

Sicuramente che sei una persona assolutamente calma e tranquilla, che non si fa troppi problemi… o che almeno vorrebbe non farsene troppi!

Ti sei presto resa conto che il tuo corpo è quello che soffre di più quando sei stressata o quando hai problemi. Per questo motivo, quindi, scegli uno sport che non sia competitivo, che ti aiuti a stare meglio e che ti renda più consapevole di te.

Sei una persona che tende a ignorare alcuni passaggi importanti e che spesso, a forza di non essere in connessione con sé stessa, ferisce i sentimenti degli altri (e anche i tuoi, ovviamente).

L’importante è che tu voglia cambiare: sei sulla buona strada!