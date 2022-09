Per questi segni il disordine è creativo: non mettono mai in ordine!

Non c’è niente da fare se conosci uno dei segni zodiacali che amano il disordine: per loro avere tutto sottosopra è semplicemente fantastico!

Diciamoci la verità: può succedere a tutti di perdere un attimo le fila di quello che si ha in mano, non trovate?

Parliamo sia metaforicamente, ovviamente, ma anche in maniera assolutamente concreta e reale: dov’è quell’elastico eh avevi preso stamattina prima di uscire di casa?

Oggi abbiamo deciso di parlare dei segni dell’oroscopo che possono fiorire solo in un contesto… particolarmente disordinato!

I segni zodiacali che amano il disordine: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Quante volte i tuoi genitori o chi per loro ti sono corsi dietro, per chiederti di mettere in ordine?

Se sei nella classifica dei segni zodiacali che amano il disordine la risposta alla domanda qui sopra è facile: sempre!

Ci sono persone, infatti, che non riescono assolutamente a stare tranquille se, intorno a loro, non c’è un poco di disordine creativo.

Altro che i segni zodiacali più ordinati di tutto l’oroscopo di cui ti abbiamo parlato qui!

Allora, sei pronta a scoprire se ci sei anche tu tra i segni zodiacali che amano l’ordine? Ecco le prime cinque posizioni!

Ariete: quinto posto

Iniziamo con i nati sotto il segno dell’Ariete che sono assolutamente persone amanti del disordine.

Curiosamente, gli Ariete non sono nella classifica dei segni zodiacali che amano ostentare nella vita e, proprio per questo, non passano ore a tentare di riordinare in modo da fare bella figura con gli altri.

Gli Ariete sono decisamente diretti e sinceri: se volete avere a che fare con loro, dovete avere a che fare anche con il loro disordine!

Aquario: quarto posto

Sarete sicuramente sorpresi di trovare tutti i nati sotto il segno dell’Aquario nella classifica dei segni zodiacali più ordinati di tutto l’oroscopo.

Niente di male in questo. Gli Aquario sono generalmente persone molto organizzate, che hanno tutto sotto controllo e sanno sempre quello che devono fare.

Ciò non toglie, però, ce gli Aquario possano essere veramente molto disordinati! Per loro è importante essere concreti e portare a termine quello che si erano prefissati.

Un po’ di disordine, secondo gli Aquario, non ha mai fatto male a nessuno!

Cancro: terzo posto

Incredibile (almeno un po’) ma vero, ai nati sotto il segno del Cancro piace veramente tanto il disordine!

Certo, non sono persone che possono stare per mesi con un disordine mentale e fisico ma questo non è quello che vogliono i Cancro.

Sapere, però, che possono lasciare tutto in giro, appallottolato come vogliono, non in un punto ben predefinito è un sollievo per i nati sotto il segno del Cancro: praticamente è una vacanza!

Gemelli: secondo posto

Un’ordinata alla camera da letto o alla loro macchina?

Assolutamente no, non scherziamo: i nati sotto il segno dei Gemelli si rifiutano assolutamente di avere qualche cosa a che fare con l’ordine!

Innanzitutto, per i Gemelli è virtualmente impossibile preoccuparsi di qualcosa che ha a che vede con il giudizio degli altri.

Mettere in ordine perché vuole qualcuno o qualche altra persona? Bah, non pensiamoci minimamente!

C’è poi da dire che i Gemelli, letteralmente, fioriscono quando possono essere lasciati liberi di fare quello che vogliono, come vogliono.

Non è una sorpresa che i siano, quindi, veri e propri amanti del disordine!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano il disordine

Ebbene sì, cari amici della Bilancia, siete proprio voi a guadagnarvi il titolo di re e regine dei segni zodiacali che amano il disordine!

Anche se vi piace pensare di essere persone che non si fanno problemi ad avere tutto sotto controllo, la realtà dei fatti è ben diversa.

La Bilancia, infatti, è un segno che tende a voler sempre compiacere gli altri e che, quindi, spesso si impone anche un certo tipo di atteggiamento.

Essere ordinati, però, non è una posa o qualcosa che la Bilancia fa per copiare gli altri. L’ordine aiuta la Bilancia a vivere meglio e ad avere una visione chiara della propria vita!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.